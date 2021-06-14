世界上許多國家對於疫苗施打順序都以年長者列為優先，英國王妃凱特、法國總統馬克宏也都是前不久才完成接種，卻是在英法兩國疫苗施打過後好一陣子。兩位世界上重量級人物依照年齡都算年輕，也都乖乖地排隊等候輪到他們再打。

台灣可好，依照中央防疫中心的順序，75歲以上長者竟被列為第6順位，排在中央及地方政府防疫人員之後。這就引發不少爭議，到底誰才是真正的防疫人員？每個人都可以假借各種名義說是防疫人員，例如行政院的有給職顧問丁怡銘以及在診所偷打疫苗的所謂｢志工｣。

這情形連美國醫生都看不下去提出疑問說，「請問你台灣國情的意思是：30歲健康的官員應該比你家裡75歲高危險的媽媽早打疫苗嗎？」

台灣自從開放疫苗施打後，幾乎把人心搞得大亂，每個人都認為自己重要、應該排在施打順序的前面，而對於能夠得到施打者則口出怨言，予以排斥。例如有人花鉅資出國施打疫苗，就叫人家滾出去，不要再回來；有人接到診所主動通知前去施打疫苗也被肉搜...，台灣民心何時變得如狼似虎？

追根究柢，還不就是欠缺疫苗所造成的嗎？去年那個｢我OK，你先請」的口號難道是假的？人命關天的時候本性全露出來了，孰以致之？

民風好壞全是執政者一手造成的，怨不得民眾。不是那麼急需的政府官員，能率先示範「我OK，你先請」嗎？

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