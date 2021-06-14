上周美國總統拜登撤銷前總統川普時期，禁止大陸應用程式抖音海外版（TikTok）和微信在美國運營的禁令，有人將此視為中美關係和緩的徵兆，不過，這是美國的兩手策略，中美競爭甚至對抗仍將持續。

川普執政末期，以國家安全的理由禁止TikTok與微信在美國營運，並強迫TikTok賣給美國企業，當時引起不少爭議，TikTok也對此提出司法訴訟，力爭繼續在美合法營運。這次拜登政府撤銷此行政命令，對TikTok而言當然是正面消息，因為美國是其海外最大市場。

不過，視此為兩國關係和緩表徵，則恐怕是「想太多」了。美國撤銷此行政命令的主要原因，一來是把此視為國安因素欲禁之而後快，專業上說不過去；二來，也因為專業上理由不充分，讓這項禁令面臨一系列法律挑戰，廠商反而在初步法律攻防上贏得訴訟，讓禁令不能執行，因此實質上這個禁令從未真正生效。

如果拜登繼續執行此禁令，只會在司法上與廠商糾纏不清，因此斷然撤銷禁令，給予外界正面觀感，但這不代表美國政府再也不管TikTok與微信在美國的營運，美國留了一個大大的尾巴，要「基於證據的方法」，審查這些應用是否對國安構成風險。

在撤銷禁令的同時，外界看到G7高峰會上，拜登集結盟友加強對抗大陸的實力，禁止美國人投資59家大陸企業，比川普更決絕，與俄羅斯總統普丁的高峰會，更被視為要拉攏俄羅斯、孤立大陸的大戰略，對TikTok禁令的撤銷，只是美國慣用的兩手策略，難謂中美關係趨於和緩。