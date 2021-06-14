世界逐漸進入後疫時代，經濟情勢大好，經濟合作暨發展組織（OECD）上調今年全球經濟成長預測至5.8%，是近半世紀來最強勁的成長力道，主要動能來自中、美兩國。中國全年成長預估從7.8%增至8.5%，調幅0.7%，美國從6.5%上調至6.9%，增加0.4%。兩者增長動能都優於全球整體表現，中美兩火車頭將相互較勁。

全球資金搶購大陸國債

誰會勝出？市場眾說紛紜。有趣的是，一向對大陸經濟比較悲觀的OECD，最新報告中卻看好大陸。OECD預測2022年全球經濟成長動能不若今年強勁，但仍可維持4.4%的成長，且較上次預估值增加0.4%。對大陸預測從4.9%上調至5.8%，但對美國卻從4%下修至3.6%。一來一往之間，不只拉大兩者差距，也代表未來全球經濟增長得看大陸臉色多一點。

這個現象頗值得玩味。尤其是當外界普遍看好美國經濟，認為隨著美國總統拜登6兆美元大撒幣預算案的推出，美國重返榮耀日子已然不遠，OECD下修美國經濟預測的舉動，令人有倒潑冷水之感。當然，依據單一機構預測數據推論中美未來經濟表現優劣，可能有失偏頗。不過，拉高層次看這波疫情的衝擊與政府因應作為，不難看出北京的超高效率與美國政黨政治的混亂，大陸經濟所展現的韌性與強度有目共睹。

回想2020年初疫情大爆發，全球經濟籠罩在一片愁雲慘霧之中，彷彿世界末日即將到來。結果大陸只花了半年不到的時間，就讓經濟從第1季衰退6.8%恢復到第2季成長3.2%，然後逐季走高。對比之下，美國足足花了1年多的時間，才讓經濟重回成長正軌。箇中關鍵，無非就是雙方應對疫情的態度與效率。這也再度引發外界對不同經濟體制好壞的爭辯。究竟是中國獨特的社會主義市場經濟比較好？還是美國奉行的自由放任資本主義比較優越？

答案雖然莫衷一是，不過，可以肯定的是，從2008年金融海嘯與這波疫情危機的應對過程來看，中國式的社會主義市場經濟明顯在政府效能與市場機制之間，取得了較佳的平衡，也讓政策得以充分發揮調劑市場的作用。換言之，在非常時期或是重大危機導致市場失靈時，得倚重政府角色，才能引導市場這隻看不見的手，重建市場秩序。

在這方面，北京已多次證明，這不只是具體可行的策略，更是必要之舉。儘管此會招致國家資本干預市場之抨擊，甚至引來中美貿易戰，但對大陸而言，這是40年經濟改革淬鍊出的生存法則，也是經濟韌性強大之所在。應對疫情如此，回應美國制裁壓力，亦復如此。說穿了，就是決策層理性「宏觀調控」、執行層「集中力量辦大事」所產生的制度優勢，也是經濟持盈保泰的關鍵。其他國家很難仿效。

「東升西降」不是宣傳口號

除了制度優勢之外，大陸能夠一次又一次面對外部打擊堅挺下去，用實際的行動與數據打臉外界的批評與質疑。背後寓含的是經濟底氣。《華爾街日報》報導，2020年大陸GDP全球占比首次來到16.8%，較新冠疫情發生前（2019年），成長1.1個百分點，也較中美貿易戰爆發前（2016年）的14.2%，大增2.6%。2020年11月匯豐控股針對千家以上的跨國企業進行調查，發現75%受訪企業（其中約有7成為美企），打算在未來2年擴大在中國的供應鏈，原因就是看好大陸經濟前景。

經濟底氣不只吸引外企投資，也吸引境外資金湧入大陸股市及債市。根據路孚特統計，2020年包括香港在內的大陸股市，整體上市公司家數占全球比重高達43%，創歷史新高的同時，也凸顯大陸在全球金融市場地位的增強。《日經》一篇報導指出，儘管面對美國科技制裁與《中歐投資協定》暫停的巨大風險，海外資金仍舊源源不絕湧入大陸國債市場，外資持有餘額已突破2兆人民幣，比重超過2位數，這些都是過去從未發生過的情景。

這代表全球經濟將更加依賴大陸，大陸國家主席習近平做出「東升西降」的形勢判斷，自有他的依據與底氣，經濟數據確實站在大陸這邊。東升西降是有所本，不是大內宣口號，而是現在進行式與未來式。

面對資金湧入，北京的態度是積極、正面的，準備迎接這股浪潮。不免令人想問，台灣呢？有無針對此一趨勢加以研判，提出相對應的作法，甚至進一步調整兩岸經貿政策？還是只會跟著一起嘲諷、訕笑，坐等大陸的失敗？衷心希望，不是後者。