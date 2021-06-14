今年在英國舉行的G7高峰會，也是西方國家新冠疫情稍緩後首屆，更是拜登總統上台後首次出訪，受到相當的關注。此次峰會的主題是「重建得更好」（Build Back Better），其主要議題包括：新冠疫情、疫苗分配、氣候變遷以及中國問題，並以中國議題貫穿整體會議內容。尤其，澳大利亞、印度、南韓和南非等4國也在額外邀請之列，更是針對中國，而各參與國對於美中博弈的立場，也是會議的重要看點，其聯合公報中也首次提到台海。

此次G7會後的公報，洋洋灑灑共25頁，除強調新冠疫情與重建經濟之外，還有調查新冠的病源，這裡就首次提到中國。在最後也是篇幅最大的一項「全球責任和國際行動」中，就在挑戰非市場政策方面再度提到中國，但緊接著就提及今年11月，將在蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球年度氣候峰會（COP26），乃全球的利益攸關，好似深怕中方反彈，但隨即又提及新疆與香港，確有鬥而不破的意態。

此後聯合公報的內容，乃與5月G7外長會議的結果相連結。首先提及的是俄羅斯與烏克蘭還有緬甸等問題，然後才提到台海與南海，之後才是伊朗與非洲問題，並計畫向非洲提供1000億美元的援助，來與中國一帶一路倡議相對應。

在提及台灣部分，其順序還排在緬甸之後，是否刻意降低其敏感性？其內容為：「我們強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決」，針對大陸的意向明顯，但解釋空間甚大，此乃與月前日相菅義偉訪美時，與拜登總統的聯合聲明所用的措辭完全相同，也並不排除對台灣的壓力。

此外，因香港問題，中國與主辦國英國的關係不睦，因而強生首相才以額外邀請上述4國參加此次峰會作為反制，這也正與拜登總統聯合抗中的政策若合符節。因此，在G7的場合，也聚集了「四邊安全對話」(Quad) 美日印澳的領導人，雖莫迪總理缺席，但這也讓西方國家強化了此一「太平洋北約」的機制。再者，對於由中國所領導的「金磚五國」，也因印度和南非被邀請而受到衝擊。

綜合觀之，此次G7峰會抗中的態勢極為顯著，此乃可以立威、圍堵與拔樁3個重點來蓋括。與會國同意至明年底共提供世衛組織所屬的Covax平台30億劑疫苗，以及計畫以12兆美元來振興經濟，以建立全球威信。其中以美國為首的3個英語系國家英國與加拿大再加上日本，對中國比較強硬，而歐洲大陸的德、法、義3國則相對比交合緩，再加上澳洲等4國，共同聯合來對付中國，最後再以邀請南非與南韓以及援助非洲的方式，盡力拔去中國的樁腳，可見G7國家用心之深，但實際效果如何，還需繼續觀察。

為反制西方國家的強權政治，北京在G7會前就實施《反外國制裁法》，以便對於外國相關人士制裁其大陸境內的財產等。此外，至今中方已向世界80於國提供了3.6億劑的疫苗，可見中方的作為更是G7行動的催化劑，更嘉惠第三方國家，因而中西雙方的博弈雖然日益劇烈，但對於全球的發展也帶來額外的助益。(作者為政治大學國際關係研究中心兼任研究員)