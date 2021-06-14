儘管全台新冠病毒確診人數略有下降，但是致死率依然居高不下，超出世界平均值甚多，疫情走向常態化，勢將不可逆轉，過往夢幻「嘉玲」彷若似水年華，不該追憶，亦無須留戀。日前蔡總統誓言：「調整最適合戰鬥隊形，確保不被病毒打敗」，乍聽之下，還以為一向誑語務虛的蔡政府終於洗心革面，願意誠實面對嚴峻的疫情，並以破釜沉舟的決心重組防疫團隊。孰料，幾天過去了，只聞樓梯響，不見人下來，空心菜上演的還是一齣全民空歡喜的大內宣。

此番疫情大爆發的源頭，應回溯至4月中旬諾富特華航桃園機場飯店染疫案，當時疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎醫師認為，該案確實有破口存在，可能散播到社區中，但未必會造成大規模社區感染。然而5月中旬旋即發生蘆洲、宜蘭與萬華的群聚感染，並使得雙北成為社區感染的重災區且迅速擴散至其他縣市。截至目前，全台確診人數已達1萬3千人以上，死亡人數超過450人。追根究柢，空口超前卻不部署的中央疫情指揮中心應負最大責任，若從時間序列所反映的發展過程，讓人不得不懷疑當初3+11政策的縱容與諾富特管理的失當，是造成社區傳播的破口源頭。

原本理應承擔決策失誤之責的民進黨政府，竟然釘嘴鐵舌、矢口抵賴，不僅對各種質疑詭辯飾非，甚且顛倒黑白，強將破口罪名加諸萬華居民身上，這種汙衊子民、甩鍋卸責的嘴臉，豈是正常國家的正常政府？中央疫情指揮中心的傲慢與強硬，其實也反映出政治凌駕專業的傾向，無論是入境檢疫、疫苗採購、境外捐贈等，都顯現出以某種政治正確為準的雙標現象。報載曾獲「台灣醫療典範獎」的小鎮醫師陳錦煌，就直接建議「換個懂得醫療的指揮官」。他認為，台灣疫苗少，快篩、PCR檢測不足，醫院緊急治療物資又不夠，代表醫療整備不夠，1年多來的超前部署其實是零。

更早之前，台大公共衛生學院除了建議政府早點擴大PCR篩檢量能、協調公私立醫院病床與照顧資源、增設收容與照護中心、積極採購疫苗外，更強調防疫專業與公共溝通的重要性。言下之意，蔡政府的防疫專業有待提升，而其公共溝通顯有不足。證諸事實，台灣的防疫作為似乎陷於小圈圈決策的危機，順時中者昌，逆時中者亡，一片歌功頌德之餘，換得今日哀鴻遍野。因此該學院建議指揮中心的層級應予提升，並擴大諮詢團隊以廣納建言，增加防疫專業與政府團隊決策的一致性。另一方面，每日防疫記者會只會例行公事般地報告冷冰冰的數字，被網路鄉民譏諷為「五漢廢言」，直接了當的說出蔡政府在公共溝通上的失敗。因此該學院也指出，應當將重點放在政府團隊將採取的具體行動，以及如何與地方政府及公私部門協同防疫的工作項目。

坊間盛傳正副總統不顧染疫的威脅，堅持等候國產疫苗問世後才會施打，這份愚勇不曉得能否為國產疫苗的保護力加持背書？然而全民真正在乎的卻是專業的防疫戰鬥隊伍何時成形？政治掛帥的指揮官只會害慘了大家！（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授）