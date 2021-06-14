1個月以來的「完美風暴」席捲全台灣，特別是新一波確診者擴及移工群居、住校學生、商場員工、市集攤販，戶外與工作場所頻傳猝死病患，雖然這些場景在國外1年多來都有前例，但仍讓中央與地方措手不及。至於總是在第一線奔波的媒體人，大家仗著吃1碗青春飯，誰會想到自己會染疫甚至死亡？

記者在採訪時，總是覺得自己「神功護體」！這麼多年來，他們穿梭在刑案槍擊現場，是否全員都有穿戴好防彈衣與頭盔，還是只懷僥倖心理呢？又或者比較25年前的白曉燕命案，陳進興一夥人接連在雙北街頭舉槍巷戰，當時電視台連線記者的在職訓練貧乏，而現在又有哪些進步與提升呢？

新冠疫情這1年來，記者總是跟著指揮中心，用最快的速度前進第一線疫情發燒地點。不論是萬華剝皮寮，或是部桃與諾富特，他們在攝影機前戴上了口罩與護目鏡，而鏡頭後方都是全身防護裝的防疫與醫療人員正在作業中，好像病毒看到了SNG車就會自動「被清消」一般。

疫情高低起伏，記者總是要冒險出門採訪，這是這一份工作的天職。就像每逢颱風來臨，報社與電視台長官都忙著調度記者，要到海邊與最危險的地方，拍到最生猛的畫面。最好是用人體當度量衡，嬌小記者站在水裡快要滅頂，才能證明劇烈風災的凶險。

在壹電視攝影師確診死亡後，文化部已經彙整高風險媒體工作者名單，提交給指揮中心，將考慮列為優先施打疫苗的職業群體。每天下午2點的指揮中心記者會，記者們總是圍著陳時中追問，警消醫護施打疫苗的最新狀況，卻一直沒有記者為了自身的勞動條件與風險，就教陳時中的安排與政策規畫。

立委劉建國早在3月即質詢陳時中，疫苗施打順序的第3分類，是維持社會運作的必要人員，但卻未將媒體人員列進來。因為如果堵麥的記者染疫，受訪者也要隔離，甚至如果染疫記者近距離接觸總統與行政院長，後果更是不堪設想。陳時中當時肯定劉建國的觀點，並說會研究研究，但指揮中心之後並沒有進一步作為。

確診死了幾位媒體人之後，仍會有年輕的新聞科系畢業生，幻想成為主播的風光，渴望手拿電視台麥克風的無冕王權力。只不過，當他們進了職場之後，才發現《我們與惡的距離》，戲演得真實又深刻，記者這碗飯真的只能靠自己捧。

「小時不讀書，長大當記者」確實是台灣新聞工作者被汙名化，以及社會地位低下的現況，但如果回頭看看這1年多的防疫過程中，當各種不實訊息在社群平台亂竄時，新聞人仍然發揮了守望的功能，忠實傳達國內外疫情動態與防疫資訊，仍然值得給予正面掌聲。

（KNOWING新聞暨幣特財經總編輯）