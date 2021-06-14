並不意外的，在民間私下議論紛紛好一陣子後，媒體人彭文正果然在網路直播爆料，指稱蔡英文總統早已偷偷打了輝瑞疫苗，卻還演戲要大家等著打國產高端疫苗。總統府立予駁斥「這是不折不扣的謠言」，並強調可由疫情指揮中心調出接種記錄，以昭公信。這個並不新鮮的「傳言」，其實是目前社會疑慮心理的某種折射，再強力的澄清能否有「公信」，恐怕終究是信者恆信、不信者恆不信。

有意思的是，網路社群平台上為此早已吵翻了天，但具備專業把關功能的傳統媒體報紙、電視，無分政治立場，則採取了相對保守的處理，尤其是被歸類為親藍的傳媒，都是篇幅不大地兩面並陳、平實報導而已。至於一向聞砲聲即開槍的立委們，此回倒是罕見地自制並未跟風。

這個傳言的追擊顯然是個兩面刃，如果沒有更清楚的證據或根據，傳媒與政客當然是投鼠忌器，但表面上的暫時收斂，卻並不代表合理的懷疑到此為止，人心的猜疑和不滿就此沈寂。套用所謂「都市傳說」這種事出有因、查無實據，卻始終圍繞不絕、永遠啟人疑竇的概念，陳水扁也不過「兩顆子彈」一個傳說，蔡總統「先偷打疫苗」的烙印，已成為她至今第三個負面的「政治傳說」。

和前兩個傳說相較，「817史上最高票」的作票質疑，雖然至今仍屢在網路上被提及，但也常流於「不要輸不起」的藍營嘲諷；蔡英文「假博士」則是目前根據最有力，而且有最多知名人士出面論證、質疑最具體的疑案。而最新的「偷打疫苗」說，至今只有彭文正一人的指控，別說證據，連起碼的根據也無，卻有相當的社會心理氛圍支撐，加上網路激盪，後續如何演變，尚待觀察。

說白了，今年5月中旬疫情大爆發、全台進入3級警戒後，原先的超前部署、全球模範，變成落後追趕、豬羊變色，人民早已深受其苦，嗷嗷求救；但領導全民抗疫的蔡總統、第一線指揮作戰的陳時中，兩人卻繼續沉浸於去年的高光狀態，在心態與作為上未能與時俱進，反而以政治凌駕專業，來防堵在野黨的批判與人民的不滿，這才造成當前各種扭曲的亂象與病態。

人民要的不多，不過平安溫飽；去年蔡政府能夠順風順水、享盡光環「順時中」，今年卻罵聲連天、地方縣市積極自救，「逆時中」成為主流，都是同樣道理。如今集各種荒謬與疑點大成的是，政府先是研判失準、反應失措，疫苗嚴重不足，卻刁難民間捐贈疫苗的善舉，還不合常理地力挺未符國際標準的國產疫苗，在有限的疫苗分配上，又冷血操弄計算公式，壓抑非綠營執政縣市疫苗需求。

蔡總統表面說得好聽，卻縱容且讓黨政部門操作網軍與黨工美化政府防疫作為、醜化非綠營執政縣市首長，這在網路平台與綠媒報導中，早已是敵我分明的兩個世界。面臨民調慘跌，蔡總統只想先鞏固基本盤，超前部署明年底的地方大選，這股可能扭曲防疫的逆流，令人憂心。