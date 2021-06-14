不久前，主計總處公布今年5月分的消費者物價指數（CPI）為2.48%，這是繼上個月2.10%之後，連續第二個月超過2%的情況，而上一次連續兩個月超過2%已經是10年多前的事了。其實不只是CPI，代表批發價格的躉售物價指數（WPI）漲得更兇，4、5兩個月的上漲幅度分別為10.29%和11.33%！因為台灣過去20年來，沒有一年的CPI通膨超過2%，同時每年平均名目薪資上漲也沒有超過2%，因此現在大家對於可能出現的通膨都非常的敏感。

這一次出現通膨的現象不止是在台灣，世界各國也都出現嚴重的通膨問題，比方說，美國4、5兩個月的CPI分別達到4.17%與4.99%，聯準會預估今年美國全年的CPI上漲率會達到3%。另外，美國4月分的WPI也達到9.48%，5月分的資料還沒有出來，但是從全球原物料價格及運輸價格都大幅上揚的情況來看，其5月WPI應該也不會太低。中國大陸5月分的CPI情況較好，只有1.3%，但是WPI也高達9.0%。也就是說，這一波的通膨不是只在台灣發生，其實全世界都出現通膨的現象，而且CPI與WPI同時出現，這是比較少見的情況。

造成這一次全球性通膨有幾個主要原因，首先是因為去年全球經濟受到疫情的影響而大幅萎縮，全球經濟成長率為-3.5%；而今年全球的經濟開始大反彈，國際許多機構預估今年全球經濟成長率可以達到5%。在需求快速增加的情況下，造成物價上漲的壓力。其次，因為經濟反彈力道很大，而供給無法立即跟上來，於是WPI也應聲而漲，現在全球原物料、電子相關材料及運輸服務等價格都大幅上升，反應的就是供給不足的問題。

第三，也是最重要的，就是美日歐盟等國家為了刺激經濟，一方面大幅增加政府支出，擴大需求；另外一方面，又大量增加貨幣供給，所謂的貨幣寬鬆（QE）無上限，形成推動通膨的最主要力道。比方說，去年美國疫情嚴重，川普已經投入大量的紓困資金，沒想到今年初拜登接任後，美國紓困和振興經濟的力道不但沒有減少，反而增加的更多。拜登先拿出1.9兆美元的紓困方案，大約占美國GDP總量的2成；然後，拜登又拿出2.25兆的「美國就業方案」和 1.75兆的「美國家庭方案」，來達到刺激經濟的目的。這些大量的財政支出未來會形成有效需求，剌激經濟的成長；另一方面，則會造成物價上漲的壓力。

同時，聯準會過去持續推動的QE無上限政策，已經讓美元的供給大幅成長，其中從去年4月到今年3月底的一年期間，美國M1成長率高達337.4%；M2成長率較低，但是也達到24.3%，這對於美國而言也是非常高的成長率。在商品需求與貨幣供給都大幅成長的情況下，出現通貨膨漲幾乎是必然的事。另一方面，由於需求來得很快，而供給在短期之內跟不上來，於是WPI也接著上漲，因此又會進一步推升CPI。看來在未來的幾個月，全球通膨問題應該很難立即消失。

台灣通膨雖然沒有美國嚴重，但是因為台灣長期物價穩定，再加上薪資停滯，因此一點點的通貨膨漲都會形成很大的反彈。尤其是現在台灣正面臨嚴重的疫情衝擊，國內的餐飲、旅遊和其他相關服務業正面臨需求不足的問題，但是他們必需同時面對原物料上漲的困境。最近以來，台灣的蔬果、糖價與沙拉油等價格大漲，對於餐飲相關服務業衝擊都很大。雖然主計總處說因為台灣去年基期較低，造成現在物價上漲幅度較大，未來幾個月可能會和緩一些；但是，如果國際原科價格持續居高不下的話，台灣的WPI可能還是在高檔，會進一步推升CPI，這是政府部門應該要密切注意的。

在面對隱然成形的通貨膨漲下，政府部門有兩個政策可以考慮：第一，去年以來台灣M1A的成長率接近20%，現在應該可以考慮是否該降低一些，以減少國內的資金供給，來抑制一部分的通膨壓力。第二，因為去年以來，台灣的出口表現一直不錯，順差也大幅增加，因此政府可以考慮讓新台幣擴大升值的幅度，因為新台幣升值等於調降進口原物料的價格，減少所謂的輸入型通貨膨漲。這些政策應該都可以立即產生抑制通膨的效果，值得政府部門仔細考慮。（作者為政大經濟系教授）