子曰：「君子上達，小人下達。」達：通達，說到做到。人生就是道力和業力的拔河，神性和魔性的對立抗爭。上達者，進德修業無止境。下達者，作亂行惡無下限。石崇良一句「萬華是疫情破口」，坐實了小人政府的行徑。

柯文哲說：「萬華存在那裡好幾百年，病毒也不是外太空掉落萬華」眾目睽睽，疫情爆發於3+11的錯誤政策，病毒則經由諾富特飯店群聚，輾轉帶到萬華。但綠媒大打「萬華病毒」，官員配合說詞，指揮中心又嚴令地方，標準一致、說法一致、腳步一致。這不就是在打認知戰嗎？納粹德國的宣傳部長戈培爾有句名言：「謊話說一千遍就是真理。」重複再重複，就會洗腦成功─洗白了政策的錯誤，坐實了萬華的汙名。蔡政府只要選舉勝利，政權在握，無視因為沒有普篩、沒有疫苗、醫療慌亂下冤死的數百條人命！這就是「小人下達」的標準行徑。

但18年前的SARS，和平、仁濟封院；今年新冠肺炎萬華更是一夕空城，兩次疫情都非起源於萬華，但一旦進入萬華就大爆發，也是事實。無可諱言，這與萬華特殊的環境有關。萬華有流民、流鶯、流氓，人際關係複雜，非外人所能了然。萬華又如此有名，台灣各地寂寞的人自動匯聚於此，每個深夜凌晨，總聽見男女笑鬧爭吵鬥毆；清晨出門，路邊還有酣臥的醉客。「人與人的連結」緊密又隱晦，病毒既容易被帶過來，也容易由此爆發到各方。若不整頓，未來還會有第三次疫情由此爆發嗎？老實說難講！老萬華人都有強烈的危機感與不甘心。

萬華既有引領時尚的西門町，又有古蹟龍山寺，服飾商圈、農、漁、畜等運銷公司一個不少，老萬華人多希望來個有魄力的市長，重返「萬年繁華」的榮光，但他們總因「三流」而卻步。「三流」真的無解嗎？其實端看執政者的識見、機敏與魄力！如果一個執政者有「民之所欲長在我心」的執念，這次疫情其實就提供了最好的處理機會。

三流中流民、流鶯是病灶，流氓是依附。疫情下，外人不敢進入萬華。沒有了送便當的NGO團體，沒有了尋歡客，流民、流鶯四散，遂還萬華原本的寧靜。人不在，店收了，不是千載難逢的整頓機會嗎？真有決心處理，就必須軟硬體同步進行。萬華的老舊建築正是特種行業棲身之處，若能考慮萬華受創深重，以公權力對萬華人進行補償，訂定萬華老宅特惠條例，提高容積率，讓業主有意願改建，市容必將丕變。新建築引進來新產業，萬華風貌從此更新。否則基本條件不變，疫後三流又會自然回歸。

還萬華人一個公道！為台灣化解一個潛藏的危機！大破才能大立，揮刀一割，斷根毒瘤，這才是「君子上達」的作為。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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