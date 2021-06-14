日昨台灣一位朋友傳來三立電視台的新聞畫面，說：「你在大陸，趟著也中槍。」

真是不好意思，來大陸3個多月，也沒認真關心台灣問題，居然又看到與主席同台的畫面，不禁懷念起台灣的長輩們。但一看標題是：〈連方瑀也能優先打疫苗？網友怒轟特權〉，真的，看到實在不吐不快。

對此，我有三問。

一問，請教民進黨，這是你們轉移焦點的方式嗎？請周玉蔻開第一槍，綠色媒體跟進，1450圍剿。如果是，我請你們的網軍趕快停止，否則，只會更糟；如果不是，要劃清界線，不要想混水摸魚，恐怕會摸到大白鯊。

二問，請教國民黨，你們的榮譽主席及夫人被指特權，你們居然作壁上觀，對民進黨的圍魏救趙毫無辦法，當旁觀者不出聲？根本一點用都沒有的阿斗。早就勸連戰辭掉榮譽主席，孓然一身多輕鬆，反而去了包袱之後，可以為中華民族復興做更多貢獻，何必因虛名受制於小人。何況主席已是載入史冊之人，哪裡還需要這個虛名，是國民黨需要主席，而非主席需要用「榮譽主席」之名再沾光。

為什麼要問國民黨？看看民進黨上下為陳時中全黨護航，讓陳在沒有成果之下簽下巨額合約，讓高端股票上上下下，早超出證管會的異常交易，都沒人管，你們真該慚愧，戰不能戰，自己怕死還怕別人出頭，內鬥內行、外鬥外行。主席啊！你的朋友原來都是旁觀者，國民黨不慚愧嗎？

三問，請教綠媒，今日台灣缺疫苗跟80幾歲老先生老太太有關係嗎？你們報這個新聞不是為轉移注意力嗎？什麼叫特權，超買香煙叫特權，百姓買疫苗不叫特權，因為，連方瑀不是官，充其量她只是一位有錢怕被感染的百姓而已。丁怡銘施打叫特權，官員們將自己列為第二順位叫特權，百姓叫保命，大家沒看到現在飛美國的班機班班客滿，還有疫苗之旅，那也是特權嗎？問問蔡丁貴，看他怎麼說？

此三問，我也不需要你們的答案，因爲全世界稍微有一點常識的人，對此三問的答案都是不言而喻的。

民進黨就別在疫苗上做文章了，將你們的精力都用在如何抗疫，如何保護台灣人民生命上吧！我建議連主席，利用你的影響力，在廈門請大陸開一方艙醫院，就在機場旁邊，願意施打大陸疫苗者，直接飛機落地打完疫苗當天離開，不入境不接觸百姓，將惡意的攻擊，轉成同胞大愛；不用飛美國，到廈門就可以。依大陸的能力，不到一個月就能讓所有台灣同胞完成接種，完全合法，讓百姓們看看，是誰關心百姓？誰在賺疫苗錢？讓參與其事的貪官破產，又真正為兩岸做了一個歷史貢獻。

（作者為大師鏈傳媒總裁）

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