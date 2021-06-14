彭文正爆料，指蔡英文已偷偷打了輝瑞疫苗，並表示他有消息來源。總統府發言人張惇涵表示，這是不折不扣的謠言。蔡總統及副總統賴清德目前皆未接種疫苗，並授權指揮中心調閱接種紀錄闢謠。

指揮中心調閱「全國性預防接種資訊管理系統」資料後，確認總統及副總統均尚未接種新冠肺炎疫苗。指揮中心闢謠，有人信嗎？

迄今，指揮中心連疫苗採購數量、何時到貨、疫苗分配各縣市數量、確診死亡率為何那麼高…都說不清楚，公信力早已盪到谷底，沒有公正第三人在場監看調閱「全國性預防接種資訊管理系統」過程，誰信？即使有公正第三者在場，調閱前，系統資料難道就不會「校正歸零」嗎？

如何證明蔡總統尚未接種疫苗？檢驗蔡總統體內抗體？檢驗過程仍然可以作假啊！等蔡英文接種高端疫苗時，全程直播吧。全程直播？執政者嚴控媒體，誰還相信媒體直播？即使全程直播，誰能保證屆時注射的是高端疫苗，不是生理食鹽水？指派公正的第三人在場監督？誰又知道疫苗沒有被掉包？針筒裡頭是高端疫苗還是輝瑞疫苗，第三者如何現場查證？

兩年來，彭文正鍥而不捨地質疑蔡英文的博士論文與學位，蔡英文迄今無法給出令人信服的回應。「論文門」在前，蔡英文為高端疫苗護航的言行在後，讓人寧信彭文正，不信蔡英文。民無信不立，此之謂也。

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