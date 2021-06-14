最近，因為彭文正先生指稱蔡英文總統已先接種輝瑞疫苗，讓總統府和疫情指揮中心連忙澄清說蔡總統「尚未接種疫苗」。這或許是件烏龍，但也不禁讓人們思考：為什麼大官們誰打誰沒打，我們要用猜的？或許大家都覺得大官應該先接種，但換個角度想，如果我們的高官都與小老百姓一樣，沒疫苗打卻仍需天天外出上班，日日提心吊膽，擔心染疫傳給家中長輩，那他們會不會對老百姓「仁慈一些」？快點讓高防護力的外國疫苗進來？

1994年12月，大陸新疆克拉瑪依市在學生文藝表演時發生大火，造成325人死亡，其中288人為中小學生，駭人聽聞的是近百名小孩是因「踩踏身亡」，許多學生屍體上有成人鞋印，而火災發生時現場有人對學生高喊「讓領導先走」。這種種加總起來，讓這個事件成為大陸政府治理水平低劣，以「官本位」領導政務，無視基層人命的極低劣典範。

然而，面對這次疫情，台灣政府卻採取與1994年新疆官員近似差不多的作法，就是「讓領導先打」。

依據2021.06.09版的「COVID-19疫苗公費接種對象表」中所排列的順序，有兩類人可優先施打，讓人感到滿滿的問號：

第2類人員：「2.維持防疫量能」＝>「政府及地方政府防疫人員」＝>「1.維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」。

第3類人員：「3.高接觸風險工作者」＝>「高接觸風險第一線工作人員」＝>「5.因應疫情防治經中央流行疫情指揮中心認定有接種亟需之對象」

為維持防疫運作，「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」與「因應疫情防治經中央流行疫情指揮中心認定有接種亟需之對象」應先施打疫苗，降低染疫風險，看似邏輯成立。但實務運作上卻難免產生特權，在道德上亦大有爭議。

先從實務運作上說，有史以來最具爭議的前行政院發言人，現任行政院機要顧問丁怡銘，上月已以第2類人員身分施打疫苗。政務委員羅秉成說丁是參與中央防疫會議的成員，每日長時間接觸，建議其施打疫苗絕非特權。

這種話表面言之成理，但這世界上有一種東西叫做「視訊會議」，丁怡銘大可用視訊會議的方式參與，他既不具備防疫專業，也非需要在公文上決行國家防疫重大決策的行政首長。如果疫苗施打範圍可以這樣擴大認定，那試問有多少「領導的自己人」有疫苗打？

針對外界對丁怡銘的質疑，民進黨台北市議員梁文傑表示「首長身旁的機要本就該打」，並點名柯市府的學姐黃靜瑩一定有打，但不會因此攻擊她，隨後黃也承認自己有打並「合乎規定」。梁的爆料，無意間揭露了中華民國台灣現在有一個「可自由心證擴大的打疫苗體系」，照這種邏輯，丁怡銘個人的祕書是否也能打？然後繼續延伸下去……？

不只實務運作上有弊端，道德上也有爭議。丁怡銘與黃靜瑩都未滿45歲，他們重症風險是遠低於65至75歲老人，以及50至64歲慢性病國民的。而在這同時，我國現階段疫苗政策採外購與國產並行，已採購1000萬劑未作三期試驗，防護力未知的國產疫苗，也就是說會有至少幾百萬染疫風險比丁黃二人高得多的國民，被迫只能施打防護力未知的疫苗。

也就是說，「外購與國產並行」的政策方向是由民進黨中央大官所制定，但他們卻無須承擔此政策的後果，甚至連他們的年輕祕書也不需要承擔，這實在是有些荒謬。

更直率一點說，不管是機要祕書還是行政首長，扣除掉民選的總統、縣市長、鄉長、鎮長，其他人的名字（包含院長、部長及機要祕書）都未曾出現在選票上，都沒有與選民締結委任的契約。倘若他們因染疫而「不能視事」甚或「缺位」，就任命他人即可，沒有重選的問題。這些「臨時工」真這麼不可或缺，需要讓他們先打國際認證的標準疫苗，而全國其他人還要過幾個月，去打防護力未知的國產疫苗？

社會的不公已然成形，或許無法硬性規定「非民選官員不得施打」。但到底誰依據「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」與「因應疫情防治經中央流行疫情指揮中心認定有接種亟需之對象」這兩項規定，打了AZ或莫德納疫苗？何時完成第一劑，何時完成了第二劑？起碼這一切都可以「公開透明」，接受人民檢驗吧。既然光明正大，那就讓我們可以看看，誰是「重要」官員？誰「有接種亟需」？

衛生福利部應逐日公開政務人員、一定職等以上公職人員，以及首長機要的接種疫苗名單，甚至如同監察院財產申報般建制系統，供民眾以搜尋方式查詢，這才是一個落實公平正義的國家。

同時，也勸告諸多民進黨立委，不要「得了便宜還賣乖」。日前藍委林為洲公開說自己願意「犧牲打」國產疫苗，也邀請民進黨公職、支持者一起響應，遭劉世芳、羅致政與鄭運鵬斥為「作秀」、「污名化」國產疫苗。

自己政黨強勢推國產疫苗，一大批高端股東賺翻，卻不肯承諾「打國產不打外國貨」，還說別人污名化國產疫苗。清者自清濁者自濁，若始作俑者不肯「自作自受」，一樣也要運用特權，搶打防護力已經三期試驗驗證的外國疫苗，那遭受民意越來越規模的調侃，坦白說剛好而已。

請切記，依據日前TVBS民調顯示，蔡總統不滿意度已高出滿意度11個百分點了。

（作者為網路媒體工作者）

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