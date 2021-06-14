5月28日，當某綠媒大張旗鼓以「萬華病毒」為標題，企圖營造風向甩鍋台北市府時，本人即率先發表「萬華不是病毒」一文，嚴厲質疑萬華區選出的立委林昶佐未發一語，為其選區居民澄清、駁斥。

人所共知，此次疫情的蔓燒，從病毒定序而言，絕對非原來初期的武漢病株，而是由桃機組、諾富特引進的英國變種株，萬華是外力入侵的受害者，而非破口，但林昶佐始終神隱，未能為民喉舌，已有背負選民之嫌；直到前幾日，媒體人劉寶傑公開質疑，仍未見其現身。

而衛福部次長石崇良的「萬華破口」一出，眾口交謫，才慢條斯理地說其「言語應當謹慎」，及至國民黨指名道姓批評他，卻又氣急敗壞，跳出來指國民黨未釐清脈絡，有意「獵巫」，以受害者自居，還夸夸其談說為萬華人爭取多少福利。

這種平時無事，到處放言無忌，從未關切選區的立委，直到火燒到自己，才又迫不及待攬功表德的人，果真不愧「閃靈」主唱，唱作之佳，無人能比。

林昶佐雖非民進黨立委，但卻是民進黨「禮讓」的側翼，凡所言論，無不蓄意為民進黨護航，以監督、批判在野黨為職志，這種「閃靈」立委，遇到面對冤死數百名的英「靈」，竟還是如此「閃」躲，簡直讓人看破了人性中最卑劣的一面。

人之所貴為「靈性」，連「靈性」大事，皆敢於如此「閃躲」，萬華人何辜，居然目盲如此，被糟塌如此，任其再能說會唱，想必難逃公論，且看明年選民再如何與他算個總帳！

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