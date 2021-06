中共是否會對台使用武力近來成為國際間熱門話題,一般認為,如果解放軍侵台,將會採取速戰速決的模式,減少外國勢力干預的機會。唯目前解放軍跨海投送能力以及後勤補給能力仍嫌不足,若貿然對台使用武力,對中共本身也是很大的挑戰。

專精中國軍事政策的史丹佛學者梅惠琳(Oriana Skylar Mastro),曾在隸屬美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會提出警告,美國在台海的威懾力已達到韓戰以來的最低點,她擔心習近平兩年內有可能對台灣動武。

習近平不願對台使用武力嗎?

《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌即將出版的7-8月號,梅惠琳撰寫了一篇名為《台灣的誘惑:北京為何可能訴諸武力》(The Taiwan Temptation: Why Beijing Might Resort to Force)的文章。該文章中指出,多數西方分析人士認為,習近平不願對台使用武力,是因為擔心代價太高,打斷中國的經濟發展,使中國陷入孤立。但她認為,這些都是「一廂情願」。

梅惠琳指出,中國已經著手避免這種情況發生,即避免跟國際經濟體形成相互依賴關係。若與美國陷入持久戰,中國領導人也可能認為,擁有社會和經濟優勢,會比美國人撐得更久。即使中美經濟脫鈎,反而使中國更能自給自足。

不過,單就軍力上的評估,中共如果現階段要對台使用武力,馬上就會面臨到幾個困難。首先是關鍵戰力的不足。解放軍目前的航艦數量太少,已經亮相的有遼寧艦與山東艦,但航艦預警範圍和打擊能力都很有限。雖然解放軍訂了戰力整建的目標,希望在2025到2035年內能快速提升作戰水準,包括到2035年能有5~6艘航艦,以及跨海投送所需的大型運輸機,希望屆時能有超過200架,但目前的數量僅不到50架。

其次,解放軍空中加油能量也不足,以致其海空軍部隊在第一島鏈外作戰時,沒有辦法獲得持續性的空中掩護。而海外基地的極度缺乏則是另一個大問題,中共不像美國有很多海外屬地或是有很多可以跟其他國家聯合使用的空軍基地得以運用,因此解放軍在第一島鏈和第二島鏈之間的海洋監偵控制能力不足,也遠遠無法跟美國的全球打擊和全球兵力抵達能力相比,一旦美軍在第一島鏈之外進行干預,解放軍就很可能會落居下風。

另一方面,解放軍跨海投送的力量也不夠。根據學界估計,如果中共要對台使用武力且速戰速決,第一波投送大概要12到15個旅。但根據台灣國防部2018年估算,解放軍就算把所有海空軍運輸工具集合起來,大概只有4個旅,4個陸戰隊營,差距甚遠。

如果戰事要速戰速決,意味著大量的物資與人員的動員集結必須十分充沛且迅速,才能在整個作戰過程中,確保部隊隨時都能獲得準確且即時的補給,這是一個非常龐大的過程,但中共目前後勤輸送或動員的效率與速度都還趕不上這種快節奏的標準。因此,如果解放軍現階段就要對台使用武力,還是只能用比較傳統的兩棲登陸的方式,頂多輔以一些空中機動作戰,比如少部分的部隊搭乘運輸機空降,或是直接搭乘直升機空降等。

作戰目標是一定要佔領全台灣

但這種做法也很容易被台灣國軍監偵到。國軍的海空防衛預警與防衛戰力在國際上被認為具有相當水準,一旦解放軍在對岸開始進行集結動作,台灣方面就會偵查到發出警告,可以及早做出準備。國軍源頭打擊能力的發展也有進步,有越來越多彈藥,包括將來美軍供應可以從台灣本島直接跨海轟擊中國大陸東南沿海目標的飛彈,都會對解放軍部隊集結和運輸造成妨害。

因此,在解放軍本身能力還不夠,且國軍防衛戰力也還可以保持在相對水準之上情況下,如果解放軍現階段就要對台使用武力的話,其實很難達到速戰速決的目標。但如果不能速戰速決,戰爭形式一旦拖長拖久,無疑是給國際上其他國家、尤其是美國干預的藉口與時間。因此,能不能打贏一場速戰速決的戰爭,將會是中共考慮是否武力攻台的關鍵。

因為,對中國而言, 只要訴諸武力就必須得要拿下台灣,因為唯有佔領全台灣才能讓中共在付出重大代價後,得以徹底解決台灣問題,中共絕不會讓他們口中所謂的分裂勢力在台灣還有死灰復燃的機會。因此中共的作戰指導是速戰速決,作戰目標是一定要佔領全台灣。

但以現階段的形勢來講,除非台灣民心士氣非常低落,一戰即潰,否則如果純粹用軍事戰力分析,中共並沒有速戰速決的把握。不過,武力攻台畢竟是一個政治決策,會不會出手還是在習近平的心中。

(作者為台灣國際戰略學會副研究員,國戰會專稿,本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※