2013年，客戶在台灣銀行上海分行櫃檯兌換新台幣。（中新社資料照片）

第三波投資潮由陳水扁發動

時序進入2000年，阿扁因國民黨分裂以超過宋楚瑜不到3%的些微差距（陳水扁39.3%、宋楚瑜36.84%）當選總統。

由於是民進黨有史以來首次執政，角色扮演與以往「只負責反對」的長期在野黨狀態完全不同，再加上缺乏可用人才，在執政初期還曾聘任不少國民黨人擔任包括行政院長（曾任國防部長的空軍退役四星上將唐飛）在內的要職。可惜「調性」落差大、內訌不止，尤其財經政策更是毫無章法、忽左忽右，使台灣投資環境趨於惡化，經濟形勢不容樂觀。

就在這個時候大陸傳出「即將獲准加入世貿組織」的消息（2001年12月正式生效），台商加快向大陸尋求發展機會，於是從2000年開始，台商對大陸投資出現第三次高潮。

依大陸統計，2000年到2002年，大陸批准台商投資項目合計12,131個，協定台資金額176.3億美元，實際投資94.9億美元。

累計到2002年底，台商對大陸投資項目55,673個，協定台資金額累計614.7億美元，實際投資金額累計332.9億美元，分別占大陸全部利用境外資金的13.1%、7.4%與7.4%。若將通過第三地轉投資大陸的金額計算在內，台商應是僅次於香港的大陸第二大境外投資者。

如今的上海，也是台灣人的上海

縱觀台商投資類型的變化，初期以制鞋、塑膠、紡織、基本金屬等低端、傳統與勞動密集型產業為主；第二波投資升級為消費性電子產品、化工、運輸工具、建材水泥、玻璃、食品飲料等產業；第三波投資則以電腦、電子資訊、半導體、精密機械等資本與技術密集行業為主導。

除在製造業領域的層次提高外，台商投資範圍也不斷擴大，涉及房地產、商業、金融、保險、證券、風險投資、旅遊、專業服務、資訊廣告、醫療、教育、媒體等諸多領域，有如螞蟻雄兵般無所不包。

（作者提供）

在區域選擇方面，初期以廣東為主的珠三角，逐步推進至以上海、蘇州為主的長三角；尤其在我將之稱為「中國大陸經濟首都」的上海，更是台商各類型服務業雲集之所在，號稱在滬台商及其眷屬超過五十萬人之眾！

曾經，一塊掛在上海最繁華市中心，靜安區南京西路高檔辦公大樓外牆上的「台灣銀行」四個大字，是無數台商的心中溫暖，每當車行在延安高架途經時總要抬頭看看，且寄鄉愁於此。

可惜這棟原本屬於台商的商業樓宇於2018年轉售，因新接手的業主索要的租金價格太高，台灣銀行只能無奈割捨……。而這其中是否因民進黨執政加強「去中國化」，使兩岸關係重新陷入僵局，所導致盡在不言中的結果，則只有天知道。（待續）