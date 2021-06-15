我常喜歡哼一些老歌，但因鼻涕倒流，黏在喉嚨上，聲音沙啞，加上中氣不足，唱起歌來，常上氣不接下氣。但我唱歌有一優點，唱歌入情，自己情緒會跟著歌詞走，有時甚至會流下眼淚來。

蘇武牧羊北海邊

例如我在唱蘇武牧羊這首老歌時，我會覺得自己手持長長的漢節，站在雪地的群羊中，雖然飢寒交迫難度日，但卻一直在思念家鄉故人，心中不時有些許悽愴之感。

話說漢蘇武奉命率一使節團，約100人出使匈奴，不巧遇到匈奴內部鬧政變。叛亂一方與蘇武使節團的副使張勝有過往來，致使蘇武受到連坐，被流放北海牧羊，待生小羊時再放其回國，但羊都是公的，如何能生小羊呢？當然歸國無期。

但是匈奴對蘇武的氣節十分景仰，屢次找人勸降均無結果，因此在匈奴冰天雪地的北海一待就是19年，直到漢匈和親，蘇武才得返鄉。

愚忠不足為訓

漢朝在匈奴的另一降將李陵，亦曾勸降蘇武。蘇武長嘆說：做臣子的忠於其君，就如同兒子孝順父母一樣，是天經地義的事。但是明君固有，昏君可能更多，常陷國家與人民於水深火熱之中，我們忠於國家及人民是應該的，但忠於昏君則大大不可。因而蘇武以忠君如同孝順父母一樣，是天經地義的事，是大大荒謬。

漢武帝逝世時，蘇武得知，他面向南方，撲倒在地，放聲痛哭，鮮血順著嘴角流在地上，悲痛哭泣，誰都勸不了。為甚麼會這樣？實因古時歷代君王，為鞏固家族王權，威嚇利誘無所不用其極，賞官爵，或是發配邊疆，滿門抄斬，以致有伴君如伴虎的惶恐。久之，忠君，為君王而死，乃成為忠義愛國之舉。

我在想，如果我有幸生在帝王之家，身為皇帝，我難道不也是一樣地用盡方法要人民忠於皇權嗎？

忠君教育台灣曾流行

忠君的教育在台灣也曾經流行過一段時間。當年國共戰爭，國民黨蔣介石領導的國軍，軍力數十倍於共產黨，但結果兵敗如山倒，主因就是許多軍事將領叛變。所以蔣先生對於不忠於他的軍事將領，陣前叛變，心中無時無刻不在淌血。

因此對於握槍桿子的軍人是否忠於他，是極為關注的。所以當時在台灣也一樣有忠君教育，當然不能用忠君，而是將君改為領袖。

政府在各重要公共場所，軍中尤然，都豎有大大的牌子，上書「國家、主義、榮譽、領袖」。我們做學生時，演講提到領袖，要立正，寫文章，領袖前要空一格。領袖在當時，當然就是指蔣中正先生。

軍中常有高級將領訓練，有次參訓人很多都是當過司令官或總司令的人。這個高級將領訓練班，結訓時要寫一份受訓報告代替考試。有位將官不善此套，乃在結訓報告上寫：「我會打仗，我心中只有領袖，我喜歡女人。」因為官夠大，沒有人敢糾正他，只好照送到蔣先生手中，蔣先生看了，你們猜猜會是什麼反應？

我如果是蔣先生，形式上如何表達姑且不論，但心中一定是極為高興的，這樣的將領，更將委以重任。因為他會打仗，據瞭解，該將領，確實善戰。更重要的是，他心中只有我這位領袖，不怕叛變，不怕尾大不掉。至於他喜歡女人，小事一樁，我們誰不喜歡女人？這位將軍，更獲重任，自然不在話下。

忠君對於被忠的人，當然高興，但是我們隨便忠君，則是大大不可。今天民主社會，忠於國家人民才是正辦，若如此國家當能富強，人民才有好日子過！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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