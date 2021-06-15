疫情持續蔓延，國產高端疫苗解盲成功，另一種國產的聯亞疫苗也傳出捷報，可能在七月開始取得緊急授權施打。但這兩種疫苗都只完成二期試驗，安全性與有效性受到各方質疑，前副總統陳建仁提議用免疫橋接方式處理第三期試驗課題。

疫苗製造是一門專業，可否施打應該按照科學根據決定，在科學根據不足、民眾信心不夠狀況之下，輕易決定全面施打國產疫苗，恐怕會造成新的問題。

陳建仁認為國產疫苗有助於疫苗的自給自足，成功的話有可能讓生技業成為下一座護國神山，這是事實。但如果台灣在去年全球疫情猛爆之際，就接受英國阿斯特捷利康公司三億劑疫苗的疫苗代工合約，台灣就可以有一座現成的護國神山，一樣可以自給自足，這個機會卻被陳時中的短視錯過了。

如今國際大廠代工訂單無望，只能靠自己的技術獨力研發疫苗，國產疫苗是否能夠獲得國際認證尚且不提，能否應付變種病毒更是疑慮，目前新型冠狀病毒已經演化出英國變種、南非變種與印度變種，甚至現有的疫苗已經無助預防印度變種。

高端和聯亞的國產疫苗能否對付肆虐中的英國變種病毒，到目前還未能證實。看來人類必須和新冠病毒長期共處，未來可能每年都要施打新冠疫苗，才能確保安全。國產疫苗其實不急於今年登場，因為這是一場持久戰。

病毒肆虐之際，政府應拋棄扶持護國神山的窠臼，以救急的態度全面向國際採買疫苗，國產疫苗不妨延後一年施打，讓國產疫苗通過科學檢驗和國際認證，才不會讓國人打下一堆安慰劑。

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