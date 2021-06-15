拍照、開會、挨肩擦臉、宣佈全球基建計劃抗衡中國「一帶一路」、為所謂人權問題吵到「斷網」……這兩天，拜登為首的幾個國家領導人忙壞了。G7首腦峰會上，中俄成為「未出席的主角」。與之相反，中國卻一如既往保持鎮定。

最新發佈的《慕尼黑安全報告》將中國形容為「一個鎮定的國家」。

呼應G7峰會，慕尼黑安全會議（MSC）作為當今國際戰略與安全領域最重要的論壇之一，在6月9日發佈了一年一度的慕尼黑安全指數（MSI）及160頁的《慕尼黑安全報告》（MSR）。這些指標卻意外地反映了一個事實，即中國人民對國家的超強信心。調查將「中國」也列為了一個風險源，除此之外的幾乎全部風險源中，中國民眾的感知程度都是所有國家中最低的，僅「美國」一項風險感知略高。

「中國民眾強烈相信，自己的國家已經做好了應對未來風險的準備。」

還有幾項指數也頗有意思。例如，一個國家的民眾認為，未來50年誰將引領世界科技，是中國、美國、還是歐盟？被統計的12個世界主要國家中，除了日本、印度和美國，都有超過一半的民眾認為，中國將成為最強科技國。在南非，選擇中國的受訪者甚至高達73%。

「鎮定」的國家

慕尼黑安全指數並非反映一個國家的社會治安、犯罪率等指標，而是從國際視角出發，調查地球上重要國家的民眾互相之間如何看待，以及他們對於主要的全球性風險的感知。

慕尼黑安全會議認為，通過這些指標，能夠深入觀察國民各國通過國際合作應對共同威脅的可能性，以及國與國之間的競合模式。

慕指由慕安會委託紐約知名咨詢公司Kekst CNC進行調查統計。今年，他們對12個國家（G7和金磚5國）共12336名民眾展開了調查，詢問他們對於10類共31種風險源（詳見下表）的看法；讓受訪者依據5個指標對各類風險進行打分——總體、趨勢（未來一年這個風險的變化）、危害性、可能性、和準備（國家是否準備好應對這一風險）。分數越高，民眾對這項風險擔憂越重。

整體風險熱力圖-2021年（圖/觀察者網）

調查結果顯示，在對所有10類風險進行的調查中，中國民眾對9類風險的感知指數在12個國家中排最低，而且分數明顯低於其他的11個國家。

當然，調查不要求中國民眾對「中國」這一項所謂風險源進行打分。除此之外的所有30種風險源中，中國民眾對29種的感知指數都沒有超過40分，其中28種的打分在所有國家中排名第一（即最低），而且遠低於其他國家。惟一一項打分高於40分的風險源是「美國」；日本、印度等美堅定盟友的民眾對這項風險打分排名靠前（較低）。

拿今年指數中最重要的一項風險源——「新冠疫情」來說，憑借出色的防疫措施，中國民眾的感知指數僅有35。國內疫情防控一團亂麻的巴西感知指數最高，達到100分。此外，意大利76、日本67、加拿大和英國62。值得一提的是，累計感染人數居全球第一、第二的美國和印度，民眾對疫情的感知指數不高，分別為55和59。

而且由於中國政府和民眾出色的抗疫表現，中國民眾對「一場未來的流行病」這項風險的感知指數只有29分，遠低於其他國家。

誠然，不同國家的民眾之間會有立場、利益、意識形態的差別，國情也不同。對待像「朝鮮」「俄羅斯」「中國」這種風險源，或者「西方國家或組織的分裂」這種風險，不同國家得分天差地別很正常。但對於戰爭、內亂、本國民主崩潰、文化的快速更迭等等普適性指標，中國的指數排名也全部位列第一，非常能說明民眾對於政府的信任，以及生活的安定感。

《慕尼黑安全報告》在分析中國數據時，以「中國：鎮定的國家」（An unperturbed country）為標題。報告分析，民眾對風險的感知水平較低，可能是中國人民對國家實力的信任的體現。並且，中國民眾堅信，國家已經做好了應對風險的準備。

China:An unperturbed country （圖/觀察者網）

值得一提的是，報告在逐個分析各個國家時，都分別擬了很有意思的標題。例如：德國：福禍相依（Germany：At（un）ease）；意大利：歐洲最憂心的國家；日本：讓鄰國擔憂的國家；美國：內憂外患；等等。

這份報告的題目就是「競爭與合作」：「不同社會之間如何互相看待，會影響彼此的競爭與合作。」正值G7峰會，報告呼籲G7國家，要看到合作的必要性。但報告也承認，「說起來容易，做起來難。」

慕指調查的31種風險源可歸為10類。第一類是疫情等公共衛生風險。第二類是氣候變化等環境風險。第三類為國內政治環境風險。第四類是種族主義和歧視，包括大規模移民、文化衝擊等。第五類為技術風險，包括網路攻擊、人工智慧等。第六類為食品短缺風險。第七類為戰爭風險。第八類為恐怖主義風險。第九類為貿易戰。第十類為他國威脅風險，將中美俄朝等特定國家列為風險源。

中國成為慕指「主角」

除了民眾如何看待自己國家的風險，慕指反映出的各國民眾彼此間的印象，也耐人尋味。

科技方面，有一個很有意思的統計。「民眾認為未來50年，誰將在科技領域領先全球。」統計給出3個選項：是中國，美國還是歐盟？調查結果是壓倒性的。除了對華消極情緒較高的日本、印度和美國，其他國家的民眾選擇中國的占比最高，都超過了50%。

南非有73%的受訪者認為中國會在科技領域遙遙領先。即便是法國、德國和意大利等歐盟國家，選擇中國的受訪者數量也遠遠超過選擇歐盟的。

民眾認為從現在開始的50年，誰將在科技領域保持領先（圖/觀察者網）

中國無疑成為慕指的「主角」。當然也少不了老生常談的話題——「民眾對於中國崛起的反應」。經濟層面，用「認為應該對抗中國」的比例減去「認為應該與中國合作」的比例，結果為正數的是美國、加拿大、日本；軍事層面則更多。

分析顯示，平均64%的受訪民眾將中國視為「重大威脅」。其中，印度78%、南非74%、美國和日本都是69%；俄羅斯只有43%。

然而，各國民眾對於所謂「中國威脅」的感知度也不一樣。例如加拿大、英國、美國民眾對於「中國威脅」的感知程度在60%上下，但德國、意大利和法國均略低於50%。

對所謂「中國威脅」的擔憂程度最高的是印度和日本，均為63%。總體來說，30%的受訪民眾認為他們的國家對該威脅「沒有準備好」。但是俄羅斯、美國和印度民眾對國家應對該威脅的準備程度更加樂觀積極。

民眾對於中國崛起的反應（圖/觀察者網）

「民眾對於其他國家的印象」這一指標也非常直觀。慕指的統計方法是：用民眾「認為這個國家是盟友」的比例減去「認為這個國家是威脅」的比例。對於中國「印象最差」的不是美國，而是日本，對華持負面態度的民眾比相反的多42%，明顯高於其他國家。其次是加拿大，負32%；美國和英國均為負28%。出乎意料的是，印度略微過半的受訪民眾對華持積極態度。

中國民眾對巴基斯坦和俄羅斯「好感度」最高；對美國、印度最低。

民眾對於其他國家的印象（圖/觀察者網）

慕尼黑安全會議（MSC）創立與1963年，法律性質為非盈利基金會。自創立起，每年在德國慕尼黑召開一次國際安全政策大會，是當前國際戰略和安全領域最重要論壇之一。

2018年的世界價值觀調查（World Values Survey）顯示，95%的中國民眾表示他們非常信任中央政府。而加拿大約克大學去年的一項調查顯示，新冠疫情之後，中國民眾對政府的信任度已經升至98%。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）