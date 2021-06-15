新冠疫情，台灣死亡率高於全球平均，楊志良前署長願協助罹難者家屬聲請國賠，讓受苦、受困的民眾，看到一絲希望；也讓民進黨內的陳肇敏們，感到畏懼。

根據國家賠償法，「公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害」，國家應負賠償責任。

政府為了扶植國產疫苗，先是讓東洋代理3000萬劑BNT疫苗破局，又推掉AZ疫苗的代工，導致台灣疫苗不足；這應符合「怠於執行職務」，並且與後來的疫情爆發有因果關係。

固然，要證明上述事實的舉證門檻不算低，但以整個社會為後盾，加上民事訴訟法規定，「依其情形顯失公平者」，法院可以重新分配舉證責任，勝訴的希望是存在的。

聲請國賠除了求償，更重要的是討個公道，要政府承認自己的疏失，要有過失的公務員承擔責任。造成江國慶冤獄的陳肇敏被國防部求償1474萬元定讞；同樣的國家賠償法也規定，政府賠償完人民之後，可以再向有過失的公務員求償。

因此，國賠絕對不是「全民買單」，而是當初誰讓台灣沒有疫苗，這個「防疫的陳肇敏」，陳時中背後的那隻黑手，就應該要承擔責任。

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