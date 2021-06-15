從新冠肺炎在台灣爆發後，涉足傳統市場與超市的群聚傳染者不在少數，難以維持社交距離、挑選貨物與找零錢等因素，電子支付的不發達，讓民眾陷入步步危機。

相較起來，瑞典大力推動「無現金社會」政策，政府、金融機構與零售業通力合作下，電子支付的法令完善，支付系統與APP普及到攤商與小販，不收現金已經成為常態，瑞典中央銀行在去（2020）年統計指出，現金交易只佔了總交易金額的 1%，大幅降低了找零與計算的麻煩。在亞洲，南韓和中國大陸都是電子支付突飛猛進的國家，2016年南韓央行就成功推行「去硬幣化」政策，讓「硬幣」逐步退出消費市場，2018年更進一步讓現金交易的比重，就已剩下兩成不到。南韓央行 2019年硬幣的發行量面額，相較一年前約426億韓圜，減少了將近14.3 %，連續4年呈現減少狀況。

以瑞士洛桑管理學院（IMD）於去年10月1日發布《2020世界數位競爭力調查評比》（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020, DCR），我國在全球63個主要國家及經濟體中排名第11名，較2019年上升2名。仔細觀察其中細部的資料，在未來準備度（Future readiness）項下的數位包容指標中，台灣在「線上零售」的排名，從2019年的全球第20名降低1名，可見還有待加強。如比對美國Portulans Institute所發布的《2019年網路整備度調查》中，在政府治理項下的數位包容指標中，台灣在「使用數位支付的社會經濟差距」上，全球排名第33，而論及「農村地區使用數位支付的差距」更落到全球第88。可見台灣無論在推廣電子商務或普及城鄉的電子支付應用上，都存在極大的落差，令人憂心。如進一步觀察中央銀行107年至110年每季新台幣發行數額及準備狀況，也不難發現在硬幣部分，從107年第一季的1058億，逐年成長，到110年第一季為1219億，可見政府並沒有通盤的政策，從金融法制、貨幣發行、電商輔導、資訊系統應用到民眾的資訊素養提升，缺乏完善的政策規劃與投入，在疫情爆發後，就更顯現出台灣在電子支付上還有待強化。

觀察台灣在防疫期間，跨部會的動員不足，因此針對數位轉型與數位包容的努力始終不在公共政策的討論上。最近只見到LINE Pay、街口支付、拍錢包、台灣Pay、悠遊付，五大支付業者喊出「全民拚防疫，結帳零接觸！」透過民間力量，希望藉由手續費調降、行銷推廣贊助、回饋點數加碼、收款管理服務等多項優惠限時方案，吸引更多中小企業與店家加入支付服務的陣容，進一步讓店家與民眾減少使用現金交易，降低染疫風險。如何加快讓小攤商與市場也能進入支付的體系？從而如何讓偏鄉與弱勢消費者能進入電子支付的世界？恐怕需要從金融、經濟與教育等各方面齊頭並進，促成經營與消費行為的改變。

安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏最近就提醒大眾，隨著台灣電子支付在疫情中的興盛，更應當留心用戶隱私與個資的保護，以及預防台灣民眾金融常識不足下衍生的金融詐騙。事實上，更令人憂心的是，缺乏網路購物與電子支付等資訊素養者，無論是銀髮族、偏鄉民眾或弱勢族群，在國內疫情升至第三級警戒後，只能涉險繼續出入傳統市場，如果管制強度更高時，當限制進入實體商店、市場與超市的話，恐怕會衍生更大的社會問題。

在美國Portulans Institute所發布的《2020年網路整備度調查》中，就提醒各國政府，在新冠肺炎疫情衝擊下，也是加速數位轉型的契機。我們不難發現，過去難以想像的企業與教育機構異地辦公、視訊會議與遠距教學等，在短短幾個月間，在本地都有了突飛猛進的運作成果，在在都顯示數位科技在經濟、教學、醫療與公民參與數位化的潛力。但電子支付的應用門檻確實較高，台灣在法制上的不夠完善，整體推動與應用不夠普及，城鄉落差過於巨大，疫情、電子支付與數位包容的糾纏一時看似難解，卻值得儘速綢繆解方。

（作者為國立台灣師範大學國文學系教授、宜蘭花蓮縣數位機會中心主任）

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