以目前疫情的演化趨勢來看，施打疫苗還是唯一可以有效緩解的方式。當然，無論是哪一種疫苗，都無法防止得了染上病毒，新冠病毒正如一些流感類的病毒般，注定是要與人類相始終的；但疫苗的效用，卻在於可以降低、減少罹患重症及死亡的機率，所以普打疫苗，讓60%以上的百姓都能雨露均霑，才是真正的正本清源之道。

由於全球疫苗緊缺，大國掌制著多數疫苗作為外交籌碼，禁錮未肯釋出，故弱國往往遍求不得，形成絕大的恐慌。台灣雖自詡與美日交好，但能夠分潤的數量，恐怕還是遠遠不敷所需，濟一時之急猶恐未能，更遑論長期的挹注。故此，發展國內疫苗，無論如何皆為勢在必行之事，相信國人對此亦都是樂觀其成的。

姑且不論目前高端、聯亞的疫苗效力如何，但即便能夠開始量產，恐怕不但近期無法敷民眾所需，長期以往，由於變種病毒的肆虐，亦未必具有足夠的產能及效能。因此，當務之急，應該是政府放下意識形態的心結，以及行政規序的條條框框，由政府、民間、企業，多管齊下，只要是符合國際認證的疫苗，包括大陸的科興、國藥，一律加速、加快引進，讓人民可以自由選擇接種。

台灣前期的防疫，其實是做得可圈可點的，唯一的失策，就在於疫苗政策的錯估，其間誰功誰過，相信自有公論。前事不忘，後事之師，台灣老百姓不可能再忍受得了前此一個多月以來的憂懼惶惑了，政府於此，當知有所抉擇。

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