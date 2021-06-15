新冠肺炎疫情在台肆虐，已導致近400人死亡，隨著行政院「紓困4.0」預算審查，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等官員列席立法院備詢，面對立委們即席的質詢，再度讓民進黨政府官員們傲慢、欺騙與甩鍋的醜態畢露！

首先是衛福部次長石崇良，竟在回答羅明才質詢時公開表示「這波疫情主要就是在萬華這個地區散播開來，所以這個地方就是破口」、「再往前沒有辦法清楚掌握」。直接認定萬華就是疫情破口，但就科學證據來看，萬華和諾富特群聚案在基因比序上都是相同的英國變異株，從病毒來源傳播鏈就可以清楚知道來源。要知道台灣過去能擋下一年多的疫情，就是因為成功阻擋境外傳播，如今明明是隔離圍堵政策失當，導致「境外變種病毒株」入境散播，卻遭官員「境內化」。而這段發言，也再度也許正如網友所言，「萬華有蟲洞直通英國，讓病毒直接空降！」建議指揮中心為了甩鍋，不如直接把病毒基因改為「萬華變異株」，絕對可以再次領先世界！

另一方面，最初諾富特破口一發生，桃園市長鄭文燦即出面大聲疾呼不要獵巫、莫造成族群撕裂，結果現在為了保住「3+11」的始作俑者范雲、決策者陳時中，石崇良竟甘當打手出面甩鍋，也將指揮中心的責任撇個一乾二淨，說到底還不是為了民進黨的政治利益，如此公開說謊，其良心何安？

接著有關疫苗採購的部分，更讓中央政府被看破手腳。首先是蘇貞昌一番「雞腿比疫苗」的發言，讓人民看到政府對人命的輕蔑態度。而上至中央層峰，下至指揮中心一直強調「疫苗採購足夠」，卻又不斷以「中國打壓台灣疫苗取得」來相互圓謊。直到面對民眾黨立委高虹安質詢，真相才被接露，行政院2月原擬定以115.5億預算採購1981萬劑國際疫苗，目前到貨僅87.66萬劑、到貨率4.43%。遠低於世界各國，深入追問陳時中才承認我國與國外廠商購買疫苗的合約中，到貨日期沒有強制性，「不保證會到貨！」所以問題又是在國外廠商不願出貨，政府是受害者？是政府在採購上自我閹割？還是為了護航國產疫苗以拖待變？

先前在野黨及媒體記者不斷追問指揮中心國產疫苗簽約採購價，陳時中均含糊其辭，而在高端疫苗二期解盲並在立委追問下，才揭露國產疫苗的高價；另一方面中央及衛福部對於高端疫苗的護航也已超越常理，首先是疫苗審查委員會委員、中研院院士陳培哲的具名質疑，接著衛福部又將同意高端疫苗未來三期試驗以「免疫橋接」方式進行。再度領先世界！光是從蔡英文總統出面護航、指揮中心高價「預」採購尚未獲得認證的國產疫苗這點來看，對於國產疫苗就是政治疫苗的質疑聲浪恐難停歇！

疫情嚴峻，中央政府此時理應全心抗疫，以民眾生命財產安全為重。從各國經驗來看，不管是防疫政策錯誤、疫苗採購失當，及時更正都還可以補救！但從種種跡象來看，民進黨政府卻只會死皮賴臉、甩鍋錯誤，但願民進黨一心護航的「政治疫苗」能夠對抗病毒，否則逝去的人命，終將報應在失策者的身上！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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