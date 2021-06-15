「BNT疫苗」能否順利入台，這議題在台灣內部社會吵了許久，一下子說價錢太高、一下說代理商因政治因素在阻撓、一下又說希望直接跟原廠買，各種理由一籮筐，但就是沒有被具體實踐。

我們看到郭台銘先生展現效率，具體實踐說要買BNT疫苗，同時喊出「全島一命到全島一心」，讓民眾對於BNT疫苗有所期待，網路聲浪大增，儼然成為新一代救世主，結果民進黨政府卻以要有「原廠出貨證明」才能入台，BNT疫苗仍是無法進來，疫苗荒仍是無法解決。

BNT疫苗不單單只是疫苗了，已經變成政治疫苗，民進黨堅持捍衛「台灣價值」，便必須高舉「逢中必反」大旗。BNT疫苗的大中華地區代理商是上海復星醫藥，在民進黨的論述中，「我們是驕傲的台灣人」怎麼能夠跟中國低頭買疫苗？即便上海復星醫藥表示願意提供給台灣疫苗，但我們看到民進黨政府的態度又是如何？

事實上，想買BNT疫苗是繞不過上海復星醫藥。日前上海復星在股東大會上表示，「台灣的代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，任何採購必須走復星」，並且多次強調「台灣只能通過復星購買疫苗，這是毋庸置疑的」。這是上海復星醫藥針對台購買BNT疫苗，是否可以繞開代理商的問題，首次做出公開的回應。

民眾想打BNT，卻沒有BNT可以打，於是展開了「逃難團」，桃園機場出現「美國疫苗團」，去美國施打BNT疫苗，但是這並非人人都能負擔的成本。此刻，民進黨政府更是積極推自產的疫苗，高端疫苗二期解盲便即將準備上路，把民眾當成第三期的試驗者，多位專家已提出不少的質疑，但也很快被1450網軍抹黑攻擊。我們更是看到台獨蔡丁貴，在美國打了疫苗，卻高喊「愛台灣」就要打高端，什麼鬼邏輯？

現在換成蔡英文被指涉接種了BNT疫苗，媒體人彭文正爆料稱，蔡英文已經接種BNT疫苗。彭文正的說法是稱，蔡英文已經接種BNT疫苗，還出來演戲，叫大家打台灣的「高端」疫苗。

針對這事，府方發言人張惇涵表示，這是不折不扣的謠言，蔡總統、副總統賴清德目前皆未接種疫苗；一旦國產疫苗研發成功，總統、副總統願意施打，目前這項計畫並沒有改變。陳時中也強調，幾乎敢說蔡總統確實有表達過對於國產疫苗相關期待，相信總統有自己的選擇跟考量，但針對蔡總統偷偷打BNT疫苗，這種話尚待證實，「不過我想講這種話是過分的」。

其實，說到底便是疫苗荒人心慌！會出現蔡英文偷偷打BNT疫苗的謠言也就不意外了。民眾想打BNT卻沒有辦法打，民進黨政府更要大家打「高端」疫苗，難道這才是展示「愛台灣」的方法？實踐「台灣價值」做個驕傲的台灣人？BNT疫苗已變成政治疫苗，這次蔡英文自己也中招了。（作者為復旦大學博士候選人）

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