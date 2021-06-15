端午連假過了，代表雙北升級第三級警戒也已經滿一個月了。雖然確診人數在連假期間降到了200以下，但死亡人數仍舊偏高，所以還是無法放鬆。在過去一個月，因為指揮中心慢半拍造成疫苗嚴重不足，不但導致了疫情急速擴散，也間接促成了許多走後門搶打、偷打疫苗的亂象產生。

儘管首批莫德納疫苗和日本捐贈的124萬劑AZ疫苗近日已經開打，但後續的疫苗究竟能不能順利抵台，還是到最後只剩防護力目前尚未明朗、也還沒有取得3期臨床試驗與國際認證的國產疫苗可用，依舊充滿許多變數。不過到底國際疫苗到不到得了台灣，或許也已經不是蔡政府和指揮中心在思考的問題了。因為顯然現在他們全部的心思，都已經放在國產疫苗上。

當時在美國和日本相繼宣布捐贈台灣疫苗，而且日本的124萬劑AZ疫苗順利抵台，其實就有很多人認為，既然日本當地有3000萬劑9月會到期的AZ疫苗沒有人施打，那政府是不是可以跟他們多交涉一些、甚至花錢去買也可以啊，日本外相茂木敏充15日說，日本也考慮再額外提供疫苗給台灣與越南。反正3期還沒過的高端，我們每劑881元都願意花了，再花一些錢去跟日本買AZ應該算不了什麼吧？而且當初日本也有國會議員覺得只給台灣100萬劑太少了，提議要給台灣1000萬劑。如果我們真的想要透過日本，還能繞過曠日廢時的COVAX機制盡早取得疫苗，應該也不是不可能的事情。問題只是，蔡政府還會不會去主動跟日本政府交涉，讓台灣取得更多疫苗？答案恐怕是不會。

當然其中一個原因，就是因為蔡政府早已下定決心，要讓台灣人在7月打國產疫苗。畢竟早在高端疫苗的2期試驗解盲之前，不但蔡英文當時就口口聲聲說自己會接種國產疫苗，連蔡政府的其他官員包括謝長廷和唐鳳，也都口徑一致地對外表示台灣7月會有疫苗。否則日本外相茂木敏充怎麼會「認知」到，台灣這次向日本請求的100萬劑疫苗協助，是為了應付「緊急情況」；而到了7月過後，台灣自己的疫苗生產機制會步上軌道？這其中顯然有我們政府沒向老百姓透露的資訊存在。

另一個政府不會再向日方要更多疫苗的理由，就是因為有所顧忌。畢竟我們平白無故地向日本要了這麼大的一個人情，難道不用還嗎？雖說台灣民間在311大地震的時候的確對日本非常慷慨，日本民間也對台灣相當友善，但蔡政府和日本政府之間還是有許多棘手的議題需要處理。譬如蔡英文當時一口答應的核食問題只要一日沒辦法解決，就始終是我們對日交流的一根芒刺在背。就因為蔡政府當時要誇下海口解決日本的核食問題卻沒做到，所以就算日本有能力再提供更多的AZ疫苗給台灣，蔡政府可能也不會再向日本提出進一步的要求。而在這樣的情況之下，國人也只能自求多福了。(作者為口譯工作者)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※