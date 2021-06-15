台灣疫情告急，指揮中心赫然發現大量感染源除了接觸染疫者之外，傳統市場的感染比例竟然居高不下；當然，超級市場如全聯、家樂福也有零星案例，但威力遠不及傳統市場。各縣市政府紛紛祭出警察站崗、攝影機、實名制和身分證字號的尾數分流，為的就是分散傳統市場的民眾；但每次看到網友分享自家傳統市場的人流，還是讓我驚訝：傳統市場究竟有什麼魅力？即使政府大力宣導須保持安全距離，傳統市場卻還是擠得水洩不通。

現年快七十的母親說，傳統市場最吸引人的，應該就是撲面而來的人情味吧。有時賴床晚起，怕買不到雞腿肉，只要一通電話，老闆不只預留了雞腿肉，還送小雞翅；有時熟識的豬肉攤，還會幫忙到隔壁菜攤買地瓜葉，可以殺價，可以零買，還附送蔥薑蒜。更重要的是，買了二十年的老闆永遠叫她「美眉」！原來，因疫情被我禁足的母親，正心心念念著這種頂級待遇。

Pollster（波仕特）線上市調中心的一項調查顯示，習慣在傳統市場買菜的平均年齡比超市的高。難不成少男少女就比較不需要人情味嗎？對生活腳步快，時間就是金錢的年輕一代，超市和線上購物還是較受青睞，整齊的貨架琳琅滿目，一站式購物免去了東奔西跑的麻煩，也不想跟長輩哈拉，酷當省話一哥一姊；但超市畢竟冰冷疏離，看到新出的食材，沒有傳統市場老闆熱呼呼的推薦保證與料理指導，常常也就作罷。

疫情爆發前，全球網路已模糊了原來分明的楚河漢界。你的現實生活本來不可能讓上司、下屬、家人、前女友同在一個餐桌上用餐，但他們卻共存於你的臉書好友中。高頻率的虛擬接觸，不知不覺加劇了心理負擔，偶爾想發洩工作上的不滿，IG上一堆公司同事；想抱怨嫂嫂的廚藝，卻發現嫂嫂的閨蜜也是臉書好友。明明抒發的管道這麼多，卻什麼苦也說不出。老一輩難以融入數位世界，年輕一代也不時被寂寞籠罩，英國甚至有所謂的「寂寞部長」，就是為了正視現代人壓抑心靈的問題。

疫情爆發後，大部分的人都待在「家」，但寂寞不降反增。封城見不到喝茶抬槓的朋友，卻又必須和家人保持安全距離，這現象早就讓老一輩的迷惘。孩子、媳婦、孫子都在線上打拚事業或學業，也不便打擾，一天中說最多話的機會，就是在傳統市場了，也難怪傳統市場成為長輩日日追尋的天堂，具有神秘的吸引力。若真想讓家中長輩心甘情願用網路購買生鮮食品，還是多陪陪他們說話吧。畢竟寂寞難耐！

（作者為科技媒體作家、聲鮮時采科技營運長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※