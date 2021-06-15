新冠肺炎疫情肆虐之下，「不染病」、「活下去」成為民眾最真大的盼望，但台灣的疫苗接種率偏低，甚至在全球排名後段班。日本捐贈的124萬劑疫苗已開始施打，看著高齡者排隊打針的畫面，讓許多人感到羨慕；因為全台有2350萬人，疫苗資源有限，也有人選擇搭飛機到國外打疫苗。觀光旅遊市場因為疫情而按下暫停鍵，但危機就是轉機，或許政府可以思考放寬讓業者組團到國外接種疫苗，增加業者收入，又能早日達到群體免疫的效果。

近來因疫情持續延燒，政府實施嚴格的三級管制，路上的人潮變少了，但桃園機場卻湧現搭機人潮，航空公司甚至也必須增班因應。民眾不諱言指出就是要到國外打疫苗，還有人說抵達美國之後直接在機場打完疫苗，不需出境就直接再飛回台灣隔離14天。

縱使機票價格調漲，仍然是有不少人趨之若鶩，除了美國，也有人選擇到大陸打疫苗，還有大陸的機場設置台胞施打專區，除了在大陸工作的台商、台幹，也有人是專程到大陸打疫苗。為什麼要千里迢迢到國外打疫苗？主要原因無非是國內的疫苗數量不夠，政府不救，我們想要自救，卻也面臨了層層的阻礙。

筆者長年投入旅遊產業，退休後積極推動海內外緊急救援，深知疫苗旅遊有其市場。事實上，帛琉政府6月15日付費向華航承租一架醫療包機，筆者原本計畫爭取可以先去帛琉瞭解「觀光疫苗旅遊」的可行性，希望當天抵達帛琉之後在機場接種一劑嬌生疫苗即可返台，無奈的是，政府最終並未核准，帛琉之行只能取消，帛琉泡泡旅遊的「觀光疫苗之旅」就泡湯了。

但政府的做法讓老百姓感到不解，我們可以出國打疫苗，不是也是減輕政府的負擔？為什麼政府要禁止呢？台灣目前也沒有足夠的疫苗可以施打，死亡率又如此的高，民眾希望迫切可以趕快接種，到國外打疫苗不也是一個能夠解決現在疫苗困境的方法嗎？以前阿扁政府時代把「醫療觀光」列為重要觀光之一，如今呢？真是無言！

民眾更質疑的是，為什麼到國外打了疫苗回台，仍必須要居家隔離14天？目前美國施打的疫苗，都有經過國際上的認可，也具有保護的效力，政府的施政不能夠只走自己的路，應該也要跟上國際的趨勢，尤其是未來必須要有疫苗護照才能行走天下。

疫情尚且看不到盡頭，觀光旅遊業成為海嘯第一排，如今因為民眾迫切想打疫苗，也讓業者出現一線的商機，大家想的都是要活下去、要產業能夠生存，期盼政府能夠聽到業者的心聲，針對赴國外打疫苗，訂定一套指引方針，讓業者可以遵循，而並不是處處限制阻攔，如此將可以讓台灣觀光旅遊產業及各種產業可盡快恢復正常的運作，及人民的生命又得以保護，這才是最好的防疫措施。

（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）