張愛玲小說《色·戒》也被大導演李安改編拍成同名電影,當時男女主角湯唯和梁朝偉大膽的性愛場景與姿勢成為話題。李安之所以拍攝驚世駭俗的性愛畫面,有很大的原因是為了詮釋原著中的一段至今讀來都還有一點讓人驚駭的文字。原著中寫道:有句諺語:「到男人心裡去的路通過胃。」是說男人好吃,碰上會做菜款待他們的女人,容易上鉤。於是就有人說:「到女人心裡的路通過陰道。」張愛玲對通往女人心裡的路徑沒有多做解釋,但從故事情節女主角王佳芝最後愛上原本要刺殺的對象─易先生,似乎符合這句話的邏輯。

對於女人靈肉合一的堅持,拉丁美洲的大文豪馬奎斯與張愛玲英雄所見略同,在他《愛在瘟疫蔓延時》一書中也提到:「當一個女人決定和一個男人睡覺時,就沒有她躍不過去的圍牆,沒有她推不倒的堡壘,也沒有她拋不下的道德顧慮,事實上沒有能管得住她的上帝。」如果身體對靈魂產生如此強大的約制,身體的慾望可以改變道德信仰、敵我意識,那麼對於身體的規訓就變得十分重要。這就是法國思想家傅柯所謂的「施用於身體的權力技術」,身體是可以透過論述建構的戰場,可以通過身體紀律的馴化來達到權力的控制。

民進黨接受思想受控於肉體的假說,並施用這套權力技術,來達到讓民眾「自願」臣服歸順的目的。民進黨心目中理想的台灣人是身心合一、口體一致的。既然台灣人的身體感官會型塑台灣價值,所以要保持純潔性。耳得之而為聲,目遇之而成色,所以歌詞得改,銅像必拆,除去舊日威權殘餘與中華文化色調,以保持台灣人的耳目清淨才能確保思想的純潔,接受台灣價值。

保持身體的純潔還不夠,還要把身體作為祭獻的牲禮,表示對於台灣的熱愛與民主同盟的認同。所以我們吃美國的萊豬,吃日本的核食,讓這些食物進入我們的身體。就像西諺:「You are what you eat.」所言,透過食物我們與美日確立同盟關係。獨派人士蔡丁貴也呼籲大家踴躍接種國產疫苗,參加第三期試驗,以行動證明愛台灣。就連蔡總統也說要把手臂留給國產疫苗。

在民進黨這種靈肉合一的身體觀下,來自中國大陸的一切事物都被視為「不潔」的,一如一些宗教對食物的禁忌。人類學家認為食物潔淨與否其實與衛生無關,而是與事物的分類秩序有關,這種事物秩序被納入宗教,予以儀式化、禁忌化,目的在強化宗教的力量與認同以及作為宗教團體或文化族群間的區別。

當台獨意識形態越來越宗教化,就可以理解為何獨派將中國大陸的事物禁忌化得視為洪水猛獸,即使是救命的疫苗也不放過。彷彿台灣人注射了大陸的疫苗,就被統戰了,疫苗進入身體竄入腦袋,獨派就成了統派。這對民進黨來說當然萬萬不可,非加以阻擋不行。

民進黨的靈肉合一觀把一個人思想的形成理解得過於簡化,但是如果他們身體力行,「自愚愚人」也就罷了。然而民進黨卻是一個口嫌體正直的政黨,要大家勇敢做白老鼠愛台灣的蔡丁貴自己先跑去美國打疫苗,而民進黨高官也搶著將自己排入優先施打順位好有機會接種國外疫苗。

貞節牌坊是男權社會的產物。從張愛玲和馬奎斯的觀點來看,女人為了愛情根本不在乎牌坊,除非是婊子。

(作者為退休大學教師)

