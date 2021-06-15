藝人賈永婕募資緊急購置逾300台救命神器（HFNC），蔡英文總統臉書跟進沾光，指政府採購500台已有200台到貨，被網友酸爆「防疫破功還好意思說嘴？」賈永婕得知政府挨批，善良的她直覺有一點難過。其實賈永婕一點都不必難過，該難過自省的是無能的蔡政府。

藝人善舉，官員理應真誠感激，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中只說感謝「某一位」，「賈永婕」3個字就是說不出口，反而酸溜溜表示「指揮中心本來就有準備，已採購500台，預計今日交貨200台。」如此厚顏叫人瞠目結舌，沒想到蔡總統臉書跟進搶光環，惹火上萬名網友留言，批判政府只會馬後炮。

賈永婕不只緊急購置救命神器，深夜持續送宵夜給3家醫院大夜班醫護人員，暖心善舉獲封「抗疫女神」。當她得知很多政論節目以救命神器為批判話題時，難過表示「是不是我這樣，反而讓台灣又開始有一點分裂了？我很愛台灣，真的很愛，我希望我們可以多一點愛，少一點恨。」

賈永婕的難過感慨，不曉得蔡總統看了是否感同深受，還是叫小編神來一筆繼續蹭其光環？或發動側翼網軍轉移話題、帶風向抹黑藝人？請小英總統及阿中部長捫心自問，如果不是各醫院收治重症病患驟增，救命神器也不會如此急缺，賈永婕做的是政府份內工作，為政者除了汗顏感激，哪還有臉說三道四？

新冠肺炎至15日累計已460例死亡，那是460個家庭的破碎，印證蔡政府的超前部署是不堪一擊的大內宣。防疫不力不認錯，蔡政府不斷以各種理由辯解，賈永婕意外戳破國王的新衣，非她本意，台灣社會如此分裂，分裂最大的源頭就是蔡總統。但願小英以蒼生為念，別再文青治國了！