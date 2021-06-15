疫情大爆發，政府理應救人如救火，大陸主動釋出善意，願提供疫苗幫助台灣渡過難關，民進黨政府卻冷回應「假好心」，連大陸廠商代理的國外疫苗都不肯開放，堅持發展國產疫苗。總統蔡英文說疫苗是一種「戰略資源」，必須掌握在自己的手上。綠營智庫人士賴怡忠認為，這是疫苗戰爭，是一種「非武力戰爭」，即使缺子彈，也不能向敵人伸手。心無人道主義，企圖「以疫謀獨」，當然認定大陸「以疫謀統」。

只有國家戰略沒有人道情懷

賴怡忠在疫苗是「非武力戰爭」的論述中，認為美、日及時出手援助疫苗，顯示戰爭已經沿著新冠肺炎疫情在台灣開打。一方是想藉由擴大疫情逼使台灣向中國靠攏，另一方是美、日聯合出手協助台灣反擊。中國在這場疫情中的作為，顯示對台政策本質上是「留島不留人」，不考慮台灣人民的想法，而啟動對台攻擊。台灣對抗疫情的戰鬥，已演變成為一場美日台聯手面對「中國及其在台同路人」發動的「非武力戰爭」。

從這種論述中可知，民進黨人的腦袋裡，對疫苗只有「戰略思考」，沒有人道情懷。人道是重視人類價值，特別是關心最基本的人的生命、生存的一種思想。關注的是人的幸福，強調人類之間的互助、關愛，與重視人類的價值。

「國際人道主義」表現在《聯合國憲章》裡，更呈現在《國際人道法》之中，主要是指出於人道原因，國際社會設法將武裝衝突所帶來的影響限制在一定範圍之內的一系列規則的總稱。它保護沒有參與或不再參與敵對行動的人，並對作戰的手段和方法加以限制。《國際人道法》也稱《戰爭法》或《武裝衝突法》。

《國際人道法》是為了保護個人，避免個人在戰爭中遭到屠殺，甚至出現種族屠殺的狀況。冷戰結束以後，由於一些國家經歷了種族屠殺的殘害，聯合國出於人道主義，開始進行國際維和行動，目的就是為了建造國際和平。

大陸支持國際維和行動，一再主張國際秩序應該依照《聯合國憲章》的精神，爭取每個國家在國際社會都能受到平等對待，以及擁有同樣的發言權。這一點表現在大陸回應G7高峰會的聲明所稱，新冠肺炎疫情仍在世界肆虐，全球經濟低迷、復甦乏力，氣候變化等全球性挑戰日益突出。在此背景下，國際社會需要的是全面的團結與合作，但是，這次峰會讓世人看到的是搞「小圈子」和集團政治，是製造對立與分裂。這是逆時代潮流而動，違背全球人民的共同利益，也無助於國際社會攜手應對共同的挑戰。

坐實大陸「以疫謀獨」指控

既然大陸主張國際社會應該共同攜手應對新冠肺炎的挑戰，就不會「以疫謀統」，發動對台「武統」戰爭。畢竟，「武統」最好速戰速決，否則就要打「持久戰」，無論何者都會造成生命損失，後者傷亡會更嚴重，在疫情肆虐當下，正當性不足。尤其發動戰爭必須大量集中兵力、動員物資，眼前更不適當。

疫苗援台當然有統戰目的，民進黨政府卻視為戰爭行為，妖魔化大陸動機，既不符合實情，也無助於防疫。把疫苗作為戰略資源來思考，更會增加國際與國內社會的不安。事實上，在全球化的發展之下，科技能力已成為主導地緣政治的新力量，善用科技實力構築和平橋梁，才是國安的最佳保障，這也是非傳統安全觀把科技發展當成建構國家安全條件的理由。

以台灣來說，我們有一座「護國神山」台積電，在全球缺晶片的時刻，各國都會關注台海安全。同樣地，台灣若能發展出新冠疫苗，也會有助台海安全。只是，在還沒有成功發展出新冠疫苗之前，應盡最大力量爭取各種疫苗進口，以保障台灣的安全。民進黨政府只願意接受美日疫苗，卻堅決拒絕大陸疫苗，不平衡的關係只會讓大陸有指控民進黨政府「以疫謀獨」的口實。

大國「疫苗外交」強調的是人道主義，是一種善的力量，大陸疫苗援台也是出於善意，民進黨政府卻把疫苗當成武器，要打一場「疫苗戰爭」。大國若想以掌控新冠疫苗來主宰國際社會，最後可能遭到人道主義的反撲，無法實現強權的目標。台灣更不能企圖利用疫苗達成戰略目的，違背人道原則只會遭到人民唾棄。