媒體人彭文正爆料稱蔡總統曾私下接種輝瑞疫苗，總統府嚴正澄清此乃謠言，並呼籲公眾勿以訛傳訛、避免觸法。如果說幾天前好心肝診所為社會名流偷打疫苗，引起社會各界眾怒，已經將疫苗特權風波話題點燃，彭的爆料更是直接讓這把火燒到層峰。

對岸有句流行語叫做「謠言是遙遙領先的預言」，指的是在資訊管制之下，愈是聳人聽聞的社會傳言，到最後愈發現並非空穴來風。台灣是一個新聞自由、資訊開放的社會，本完全不適用於這句流行語，然而，為何此次總統府對彭文正爆料內容的澄清仍未平復社會質疑？其中有幾個因素扮演了關鍵角色。

首先，從國際政治現實和美台關係角度思考，台灣遭遇前所未有的「疫苗荒」的確是事實，而國產疫苗剛剛解盲，保護力尚待三期試驗論證，的確讓外界產生政府最高層很可能檯面下「喬」到歐美先進疫苗、供核心人士施打的想像。更何況，綠媒最擅長的就是描繪小英不畏壓力忍辱負重、與美日等盟友「運籌帷幄」的形象，再加上早有傳言指AIT已私下為駐台人員施打疫苗，這就更增加了幾分傳言的可信度。

其次，疫苗施打的特權疑雲在過去一段時間早已在台灣輿論各個角落蔓延開來，此次燒到最高層並不意外。如前行政院發言人丁怡銘被爆早已接種AZ疫苗，再如金管會成員被列為較優先序列引起爭議，尤其是好心肝診所施打疫苗的「志工」名單更是涵蓋政商權貴、公眾人物，讓普通民眾加深了「有錢判生、沒錢判死」的印象。

最後，也是最重要的因素，就是5月中旬疫情大爆發至今，政府充斥各種自相矛盾、前後顛倒、混淆黑白的表態和話術，公信力已徹底掉入「塔西佗陷阱」。意思是，當一個國家的人民不再信任這個政府，這個政府說的任何話、做的任何事，無論主觀動機為何，都會被民眾認為是做壞事。這個定理在今天徹底用在了民進黨政府身上，也難怪彭文正的爆料在民間產生了「寧可信其有」以及「信者恆信」的效應。到了這一步，無論政府掄起法律大棒，還是發動側翼解圍，都再難以彌合社會的不信任裂痕了。

其實「信用崩潰」並非無法挽回。例如去年1月大陸湖北地方政府在第一時間處理疫情不力，在確診個案數量、封城後的生活保障、方艙病人轉運、醫療援助物資分配等議題上多次「暴雷」，掀起大陸全民聲討，但當大陸中央政府自上而下介入指揮、調動全國力量支援接管後，武漢亂象得到遏制，大陸民眾對政府抗疫的信任度、支持度很快回升。

然而，這一輪疫情徹底戳破民進黨三大謊言：篩檢量能完備、疫苗供貨充足、國際社會支持。更悲哀的是，蔡政府並未痛改前非，以實際行動贖罪，而是用一個謊圓另一個謊，到頭來還是大內宣、反中、對內挑撥分化那一套，看來「信用崩潰」還會繼續下去！

（作者為智庫研究員）