美國總統拜登和英國首相強森在G7之前簽署了《新大西洋憲章》，儘管用了民主人權的美麗語彙，但整體形象就是英美共同代表了世界物質和精神文明的燈塔，照亮世界所有陰暗的角落，帶給全人類幸福和希望。無可否認，透過影像傳播，整件事散發著時尚氣質，有如好萊塢3D影片的戲劇效果，但也僅止於此而已，因為真實的歷史差之遠矣！

大英帝國自19世紀初起稱霸世界約150年，靠著的是船堅炮利，以及英國式機會主義。1842年的鴉片戰爭是中國近代國恥之始。中國人要禁鴉片，沒收和燒燬英商的鴉片，結果英國國會以「維護自由貿易」為由通過對華戰爭法案。最後，英國成功炮轟了大清，強取了香港，最重要的是，在英國本國禁毒的前提下，強迫中國人吸毒，而英國人則從中取得暴利。

因此，19世紀中葉對於中國人而言，英國政府的第一個角色就是合法的武裝販毒集團，正好是民主人權的相反。其實，某種程度上，英國人有自知之明，重實利，不太講民主之類的修辭。至於美國，二戰之後承接了英國的世界霸主地位。由於兩家均是盎格魯撒克遜白種國家，血濃於水，交接很順暢，幾無絲毫扞格。另一方面，歷史上美國領土的擴張也是用武力一路打出的天下，包括對中西部印地安原住民的征服、美墨戰爭、南北戰爭、美西戰爭，以及二次的世界大戰。

這個過程無涉民主人權，反而輾壓甚至滅絕了許多原住民部落，至於美國黑人被壓迫的悲慘命運更不在話下。所以，民主人權之語不過是用來遮掩世界霸權與地緣政治之爭罷了，即使二戰後東西方的冷戰也不脫此格局，否則無以解釋共產主義意識形態瓦解之後，為何對抗的態勢依然延續至今。

因此，從地緣政治的角度來判斷今後世界走向，會準確許多。《新大西洋憲章》之後的G7會議就很明顯。德國、法國、義大利不同意G7成為反中組織。而站在美國這邊的日本，安全上完全依賴美國，別無選擇。加拿大始終是美國的小跟班，不意外。事實上，加拿大經濟主要依賴出售原料和服務，並非工業生產，被列入「工業國集團」，本身就有點奇怪。至於英國，則是一貫老滑頭，同時有好幾個面孔。別忘了，當年英國是西方國家中第一個不顧美國反對加入亞投行的。在香港問題雖然一直跟中國有磨擦，但始終是量力而為，堅持「沒魚蝦也好」的功利主義，未來持續東擺西盪的作風，也絲毫不意外。

在具體事項上，G7呼籲WHO重啟對新冠肺炎起源的調查，其實，WHO調查團中已經包含多名英美醫生，而且也調查過了，只是不是美國政府要的結果，於是便永遠「呼籲」下去。

最後，美國提出大規模基建計畫的構想，但也僅是構想，沒有行政、財務和組織規畫。最重要的是，美國早年強大的工業製造體系過去20年已經轉移到中國，此涉及到成本、行政效率以及工作倫理等，美國希望再轉回美國，實施上是不可能的，美國缺乏工業製造技術來實現大規模的國際基建計畫。這也是過去幾年西方的困境，一方面不樂見中國登上世界第一，另一方面又渴望分一杯羹，於是始終徘徊在對抗與合作之間，坐看中國耐心完成世界第一的目標。

總之，拜登總統安排美英《新大西洋憲章》不過是舊戲新演。不同的是，它是由英美兩個主宰世界200多年的霸主聯合演出，如此也就流露著殖民舊夢的復古氣息。