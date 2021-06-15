「河裡撈上來的、廁所裡發現的、陋巷公寓裡無聲無息的…遺體，全部成為官員嘴裡一個號碼、案例。」、「為那死得不知所以的同胞，為那被剝奪了死別最後一個溫暖擁抱的家人，我心沉痛。」作家龍應台在臉書提出的批判，正是當前無數升斗小民的共同心聲。人命一條一條殞滅，政府官員日復一日板著漠然的臉孔，報著毫無血肉的數字，台灣民眾赫然發現，我們的政府竟敢這樣對待我們。

國家戰略高於庶民生命？

460名死者裡，有的獨自在陋室裡掙扎到最後一刻，有1家3口一個接一個嚥氣，有發病不到24小時就死在救護車上，有屍體在廁所倒了1夜，許多是在醫院裡救治無效而去世，也有不少是到院前死亡，還有相當數量是死後確診，至於死而未驗不知是否染疫則無從得知。中央流行疫情指揮中心每天像例行公事般報著確診與死亡數字，像氣象員報氣溫一樣例行公事。

被問到何以台灣致死率超高，指揮中心解釋9成死者是60歲以上、多有慢性病史，就這樣？有慢性病的老人死了無所謂？難道那些數字背後不是活生生的人？或者換個問法：難道那些死亡數字不是蔡政府本來應該好好照顧保護的人民嗎？病毒不是天上掉下來的，他們為什麼會死？

每個死亡數字的背後，都是一段被迫中止的生命，是多少家庭的破碎，多少親友的淚水。至親不能見上最後一面，居家隔離的家人連喪事都不能處理，未居家隔離者也只能跪在遠處送親人最後一程，骨灰最後竟是用郵包寄還家人，這是多麼慘的情況！正如龍應台所指出的：「當他堅持每天用『公務常態』的語調報告，每天把它正常化，久而久之，他就讓大眾習慣而接受，麻痺掉心裡的刺痛和驚駭。」3周來讓她寢食難安的，是這個政府對同胞死亡的態度。「那種掌權的強硬傲慢，那種慣性的居高臨下，那種認為所謂『國家戰略』高於『庶民生命』的理所當然的霸道，令人駭異。」

的確，衛福部長陳時中每天報的數字高高低低，聲音冷冷冰冰，這些數字不僅失去了生命的溫度，更不再是蔡政府防疫失當所必須負荊請罪的責任。它們只是數字，而不是蔡總統、蘇內閣與指揮中心1年半來政策錯誤下的冤魂。陳時中報得愈例行公事，就愈抽離死亡的真實感，也連帶抽離了防疫失當的究責問題。一個政府，可以把自己錯誤導致的死亡數念得像報氣溫，不是臉皮厚，而是冷血又無恥！

政策一路錯到底卻不肯改

這些人命為何終結？為何有幾千人躺在病床上？為什麼救護車曾滿市繞，卻進不去醫院？為何人心惶惶，為打不到疫苗焦慮不已？因為蔡政府的防疫決策雖然一開始做了幾件對的事，接下來卻犯了更多錯誤，且一路錯到底死不肯改。包括不肯多篩、拒絕快篩、未預作醫療量能準備、國際疫苗採購慢又有政治干擾，更創世界先例，要以擴大二期的免疫橋接取代三期實驗，讓人民當高端疫苗的白老鼠，還對捐贈疫苗者酸言酸語。

最可惡的是，指揮中心輕率對頻繁進出國門的機組員大開3+11方便門，以致防疫出現破口，進而在雙北大爆發。政府自己放進來病毒，至今害死了460條人命，追究政治責任卻連個會議紀錄都沒有，豈不是荒天下之大唐？蔡英文總統出面講話，表情冷漠、語氣平淡，既無內容更無感情。行政院長蘇貞昌在立委逼問下，才勉強道歉，蔡總統也在第3次談話時才致歉，但給人的感覺，只是在民怨壓力下應付場面，而不是真正的自省愧疚，因為雖有道歉，卻從未認錯，網軍側翼也仍然攻勢不斷。

民進黨政府似乎堅信，只要藉由親綠媒體和網軍的洗腦戰，再加上煽動仇中情緒，民進黨施政再差也是人民的唯一選擇，所以做錯事不是遮掩搪塞，就是抹黑批評者，或扭曲事實轉移焦點，認為自己可以玩弄台灣民眾於股掌間。

如此傲慢又狠辣的政府，你認為他們會真心在乎人民的生死嗎？疫情下，人民死亡，是因為政府的決策錯誤；人民死得輕如草芥，則是因為政府對人民的輕蔑。