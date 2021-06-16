這段關於「台商西進」的簡單歷程描繪，恰似濃縮版一帶一路當中有關「走出去」之雛形，差別在於「台灣產業轉移潮」除了勞工薪資上漲、環保壓力、台灣統獨內耗之外，也與幣值調整有關。美國以「貿易不公平」、「台灣順差過大」為由，強逼新台幣快速升值。

1983～1989年的6年間，新台幣從40.27元兌換1美元，升值到26.16元兌1美元，猶如溫水煮青蛙般，逐漸使淺盤式經濟形態的台灣出口受到前所未有之重壓，產業生存環境極為嚴峻。這種情況與1885年美國聯合英法德列強和日本簽訂「廣場協議」【注2】所引發幣值猛升、產業外移的情況有雷同之處。

對當時的台灣來說，最佳選擇自然是「西進」將全部或部分產業轉移至同文、同種、同語言的大陸繼續經營，以充分利用其改革開放所帶來的各種紅利，進而壯大自己。這事實上也是2004年連戰與宋楚瑜搭檔代表國民黨競選總統、副總統時，所提出之政見--建設台灣成為「亞太營運中心」【注3】的主要依據:以大陸為發展腹地，台灣則擔當國際（尤其是日本）中轉大陸或「引路人」的角色，從而使台灣成為「前進基地」、「橋頭堡」之產業價值鏈「頂端存在」的完美經濟策略。

（作者提供）

可惜連宋被陳水扁的「兩顆子彈」【注4】重擊，以極其微弱差距的不到3萬票（0.228%）落選，比四年前不到3%的差距，更令藍營感到悲憤。

從此亞太營運中心進入閉關、塵封狀態，即使偶有政治人物提及，也只是嘴巴說說而已，沒有或難有任何實際作為。（待續）

【注2】

廣場協議：20世紀80年代初期，美國財政赤字劇增，對外貿易逆差大幅增長。美國希望通過美元貶值來增加產品的出口競爭力，以改善美國國際收支不平衡狀況，所以簽訂此協定。

廣場協定的簽訂得到日本大藏省（2000年前的日本主管金融財政的部門）的強力推動。當時日本經濟發展過熱，日元升值可以幫助日本拓展海外市場，成立合資企業。廣場協定簽訂後，日元大幅升值，國內泡沫急劇擴大，最終由於房地產泡沫的破滅，造成了日本經濟的長期停滯。

【注3】

亞太營運中心：是台灣曾經推動的主要經濟建設政策之一。所謂營運中心，是指六項專業中心，包括：製造中心、海運轉運中心、航空轉運中心、金融中心、電信中心和媒體中心。

最早是由日本經濟學者「大前研一」在1993年間提出，當時台灣採納了這個想法，並將「推動台灣成為亞太營運中心」作為接下來國民黨的經濟政策主軸與口號。

但由於政黨輪替和國際情勢的變化，發現本計劃推動並未如預期中順利。2000年當選的陳水扁將計劃改為建設台灣成為「綠色矽島」，因此亞太營運中心計劃進入歷史。

【注4】

兩顆子彈：2004年3月19日，台灣領導人選舉前一天，在街頭拉票造勢的民進黨正副總統候選人陳水扁、呂秀蓮，分別被混在人群中的槍手開槍擊中，一顆子彈擦破陳水扁肚皮，另一顆子彈打在呂秀蓮的膝蓋上。因「兩顆長眼睛的子彈」，民進黨民調落後的情況發生了180度的翻盤。助陳水扁勝選的「兩顆子彈」槍擊案，因開槍者和調查者神秘死亡、作案現場關鍵證據神秘丟失，至今仍是懸案一樁。