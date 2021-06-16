又是端午節了。

前幾天，遠在千里之外的姨媽給我們訂了汪玉霞的綠豆糕和粽子。

汪玉霞，是武漢的老字號了。做了很久的中式糕點和小吃，我還特喜歡吃他家的古早香草蛋糕。

綠豆糕、粽子，該有的料一個沒少，入口味道也不賴。

但就是和我記憶裡的美味，有所不同。

只可惜，記憶裡的味道，已經很久沒有再現於味蕾之上了。

01

第一次吃到的台灣粽子，是奶奶親手包的。

那會兒，老爸從台灣回來，一放下重重的行李箱，就立刻像獻寶一樣把一個大袋子拿出來。

一看，裡面是20個大粽子。

牛軋糖重度愛好者老媽瞅了一眼：「背這麼重的東西回來幹嘛？還不如多帶點牛軋糖。」

是的，那會兒，我們對粽子還不怎麼感冒。

苕大苕大一個，沒啥餡兒，鹹粽不鮮，甜粽膩人，糯米一大堆還吃得撐。

等到一天早上真開吃了，只好大喊「真香」。

打開電鍋，便是清香四溢。

粽葉綠汪汪的，綁著複雜的白繩兒，結結實實地包著裡面的糯米。

聞著香味兒，我等不及涼一點點，就已經上手開始拆繩子了。

一邊拿指尖小心翼翼地捻住細繩，試圖用指甲拆出個所以然，一邊甩甩手大叫「燙死我了」，但依舊不放那只拿著粽子的手。

一拆開粽葉，滿眼就是糯米。

鹹粽，是鹹蛋黃肉粽，糯米的顏色就偏深。

用筷子撥開拉絲的糯米，裡面包著的是一整個黃澄澄的鹹蛋黃和肥瘦相間的豬肉塊。

仔細再看，還有香菇夾在其中提鮮。

夾一角肉粽放入口中，是吸飽了鹹鮮汁水的糯米和絲絲分明的肉塊混合在一起。

糯米入口即化，而豬肉絲又帶有一絲嚼勁，兩者結合實屬人間絕味。

而甜粽，是豆沙粽，糯米的顏色更亮更白。

可能糯米本身沒有特別重的味道，但粽葉的清香完完全全滲進了糯米，吃起來唇齒留香。

更別提豬油與紅豆泥一起製作的特級紅豆沙，全部手壓、揉搓、混合，細膩而不失口感。

與糯米合在一起吃，初入口會帶一點沙沙的感覺，但立刻又被糯米包容進去，絲滑無暇。

或者如果單獨把紅豆沙拎出來，紅豆的味道也濃郁、美妙，彷彿在舌尖上跳舞！

從此，我愛上了粽子。

每年端午，我都「威逼利誘」老爸，要記得帶粽子回來！

02

後來，奶奶身體不好，包粽子的重任就落在大姑媽和二姑媽手上。

大姑媽擅長包鹹粽，二姑媽則擅長包甜粽。

大姑媽平日還喜歡在各種菜裡加上櫻花蝦提鮮（櫻花蝦蛋炒飯，一絕！）。而在鹹蛋黃肉粽裡，她便加入了海鮮。

吃著吃著，口感多樣，肉香瀰漫著海鮮的味道，味蕾也百轉千回。

二姑媽則包豆沙粽，延續著奶奶的手法。

紅豆先煮好，過濾掉皮後再碾壓，重複好幾次以後才能保證紅豆沙的細膩。

再與特定比例的豬油混合，鍋裡快速翻動炒香。

出鍋後冷卻，再放入冰箱冷藏成形，方便後續包的過程。

在武漢，我是很少吃到家庭手工粽的。

基本上都是買外面的。

一方面，五芳齋、汪玉霞這種老牌子的名氣也高，味道也不錯。

另一方面，粽子也難包。

餡料的準備就需要費很大功夫，糯米需要事先處理，粽葉也需要新鮮的……

而我好像連最基本的繞繩子都不會。

直接買粽子，又便宜又輕鬆，這不香嗎？

但在台灣，好像多數人喜歡在家裡自己包粽子。

早早備好材料，三三兩兩在家庭聚會上圍成一桌，一邊談天一邊包粽子。

或者是早早在家包好，聚會時一起帶來，互相品嚐各自的手藝。

除了粽子，他們還會在家裡包餃子、餛飩，有時候甚至現烤鳳梨酥！

大家其樂融融聚在一起，就是最開心的樣子。

在大陸，無論買到的粽子有多好吃，都還是想念台灣親人們包的粽子。

可能是，外面買的粽子沒有手工製作時包裹的那份投入、那份精力、那份親情吧。

只可惜，我現在既無法去海峽的另一端感受「其樂融融」，也無法在海峽的這一端吃到絕美的台粽。

03

已經兩年沒吃到台粽了。

因為疫情已經持續兩年了。

去年，疫情嚴重的是大陸。

今年，疫情嚴重的是台灣。

雖然沒有封出境，但想想，還是不安全。

再說，要是隔離14+7天，我的粽子早就不能吃了。

台灣的疫情形勢是越來越嚴峻，進入三級防疫警戒狀態快滿一個月了。

規章制度已經設定好，相信大部分民眾還是乖乖戴上口罩、注意防護。

但堅持不做普篩，彷彿是民進黨最後的倔強。

現在疫情形勢嚴峻，才迫不得已在新北市設置了居家快篩；但一天700份的檢測量還是遠不夠的。

而若自費核酸檢測，則價格高達5000TWD（折合人民幣約1157元），大大減少了民眾進行核酸檢測的意願。

島內，疫苗也嚴重短缺。

大陸已經累計報告接種新冠病毒疫苗86351.3萬劑次了（截止6月11日），而台灣仍在掙扎。

不過好在，現在台胞可以赴大陸施打疫苗。

國台辦明確表示，對搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。

希望，這樣的政策能讓更多台胞打上疫苗。

也希望，疫情能夠慢慢好轉吧。

不知道何時，才能再吃到海峽那邊的台粽啊。（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：一家兩岸公眾號）