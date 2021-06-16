Covid-19疫情持續蔓延台灣，疫苗是全民抗疫的防護網、保命符，此時此刻，台灣所面臨到的問題，在於疫苗數量嚴重短缺，既患寡也患不均。連日來，全台各地疫苗「偷跑」案例頻傳，孰令致之？孰使爲之？全台陷入疫苗之亂，暴露出主政者特權作祟，私心自用，還有赤裸裸的人性醜陋與貪婪。

早在一年半前，民進黨蔡政府還耽溺在抗疫「超前部署」、「Taiwan Can Help」的自我陶醉假象之中，大方送給友邦口罩進行大外宣，以自詡是世界的「難波萬」防疫模範生，因沾沾自喜而疏於疫苗採購事宜，錯失良機，難辭其咎。

直到五月中旬放寬桃園機師「3+11決策」造成防疫破口，全台疫情一夕失控。全台確診快逼近14000例，死亡人數每日都以二位數攀升。這每一起死亡個案，背後隱含著一個完整圓滿的家庭因此破碎，但疫災無情，每條寶貴生命的逝去，豈能只是指揮中心每日下午照本宣科冷冰冰的數據？

即便是防疫破功，這個政府面對後續疫苗採購，態度依然高傲冷漠得出奇，令人不敢苟同。蔡政府6月初欣然接受日本、美國共200萬劑國外疫苗援救，同一時間，面對鴻海創辦人郭台銘、佛光山熱心捐助550萬劑國外疫苗，蔡政府卻是重重設限，層層卡關，一向伶牙俐齒的行政院長蘇貞昌，在國會答詢時，竟然説「郭台銘手中沒有疫苗」，並以訂購「雞腿」拿來與疫苗採購相類比，堂堂全國最高行政首長，莫非黔驢技窮？如此引喻失義，不倫不類，實有失閣揆氣度與格局，貽笑大方。

蔡政府一方面卡關民間捐助疫苗進口，一方面卻強力護航尚未取得國際認證的國產「高端」疫苗強行上路。中研院院士陳培哲，5月底毅然請辭國產疫苗審查委員的職務，並坦言審查最大的困難就是「蔡總統」。即便是國產高端疫苗試驗計劃主持人謝思民醫師認為疫苗一事應政治歸政治，科學歸科學，並提出一連串質疑，但隨即他的粉專就立即被關閉了。

當所有「妨礙國產疫苗」障礙排除後，高端解盲順利過關，連續股票漲停收場，有如政府預期腳本一樣。在政治主導醫藥科學下，活生生上演了一齣官場現形記。高端疫苗7月才上市，不僅遠水救不了近火，緩不濟急，屆時，台灣人民還要淪為三期測試的白老鼠。

這幾天疫苗施打順序讓人錯愕，前行政院發言人丁怡銘都比長輩還提前施打。想起蔡總統曾説「要將手臂，留給國產疫苗」，經過這場疫苗之亂後，蔡總統的話，您還信嗎？因為現在問題是疫苗稀少、施打順序錯亂，政府應保障人民生命財產安全，不該讓人民有生存恐懼。有鑑於此，政府現在必須儘快將疫苗補充到位，讓全民完成施打，結束疫苗之亂，儘快讓疫情控制下來。

（本文作者為前國會助理）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※