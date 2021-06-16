最近新冠肺炎肆虐，台灣的災情慘重，大家都把焦點關心在疫苗的取得，究竟應該是進口疫苗或扶植國產疫苗。但民眾都忽略了台灣在這波疫情的感染死亡率特別高，即使痊癒了，未來肺功能降低。目前台灣確診者已逾13,000人，重症病患約有400人，一旦重病肺部組織纖維化，得到重病的人可能終身健康、運動能力都會受損，龐大的醫療費用，也會拖累全民健保的財政收支。

至於有什麼方法可以解決呢？根據台北醫學大學研究發展處長黃彥華的分析，「不同於歐美以疫苗為主軸，亞洲國家的策略反而是疫苗和幹細胞並行。這和亞洲疫苗接種率低、中國大量病患的需求有關，尤其是異體間幹細胞對免疫的調節及組織再生的能力。因此，全球幹細胞有90％以上，利用異質幹細胞於新冠肺炎之治療。」不過，令人遺憾的是，政府無視於國際潮流，仍然認為異質幹細胞的樣本少、數據不多，暫時不予開放，明顯錯失了產業發展的大好時機。

事實上，一項政策如果外部成本小，外部利益又大時，政府政策的鬆綁、開放就會帶來很大的國家利益。就外部成本少的觀點而言，因為業者的研發受到〈特管法〉的規範。特管法是由業者和特定的醫學中心合作研究，在嚴格的監督及條件下，對少樣的病人進行臨床研究，藉以了解其有效性，它和疫苗有明顯的不同。

疫苗臨床實驗從一期到三期都是選擇健康的人；第一期是看安全性、有沒有副作用，第二期是測試有效性，第三期則是測試廣泛的有效性。反之，幹細胞則明顯不同，它是專治目前無藥可醫的病症。第一期就是病人（測試安全性及有效性），第二期是病人（測試有效性及劑量性），第三期也是病人（驗證廣泛性）！

因此，如果幹細胞新藥可以進入二期，甚至在二期也有劑量的可靠性下，衛福部可以透過「再生醫療與製劑法案」的立法，使藥廠獲得5年的臨時藥証，來治療目前無藥可醫的病患，包括癌症、腦中風、肝硬化、膝軟骨損傷、神經退化、糖尿病、腎衰竭、帕金森症、阿茲海默症等罕見疾病，將是功德無量。

如果我們給予幹細胞新藥一些空間，業者才能利用我們既有的醫療優勢，開發出更好的新藥，進而使生醫產業成為下一個類似半導體的護國神山產業。

就龐大外部效益而言，新冠肺炎的死亡率在台灣特別高，如果透過幹細胞的研究可以降低死亡率，同時可以解決重症病人肺部纖維化的問題。不但可以解決病人的復癒問題，恢復其工作生產力，而且可以降低為上述病患終身治療，全民健保的財政收支壓力。同時，各國幹細胞的研究都才剛開始，立於起跑點的平等，如果台灣可以開發成功，將成為台灣之光，建立國家醫療品牌形象，為這次新冠肺炎的防疫缺口扳回顏面。加上幹細胞的新技術可能帶動國際病患來台就醫，對國際醫療的產業關聯效益更是巨大。

就兩岸競爭觀之，最近幾年來，大陸利用幹細胞、中藥研究如何解決新冠肺炎的問題。大陸政府一向秉持賽馬理論，先行先試，再予以規範。因此，利用幹細胞、中藥的研究百花齊放，一旦大陸在幹細胞研究跑在台灣前頭，未來台灣想要爭取的國際醫療商機，恐怕也會落入大陸手裡。

在新冠肺炎緊急，又缺乏疫苗的同時，政府不要放棄任何可能治療的替代方案，尤其是對若干外部成本小、外部利益大的領域應該放手讓業者推動，正所謂「窮則變，變則通」，一旦有了初步成果，可以擴大到糖尿病、中風、帕金森症、膝關節、髖關節等領域的治療，為台灣的醫療立下新的汗馬功勞，也就是「變則通，通則久」的觀念。在安全無虞、國際接軌之下，抱持鬆綁、產業化的思維，讓不少新領域在政府的監督下先行先試。相信會讓台灣的醫療走得更快、更好。

這幾十年來台灣的新藥少之又少，主要是被自己的法規綁死，創新、研發只能裹小腳走路。因此建議政府應該是要有一個試驗暨監理沙盒，放寬新藥創新研發，但嚴格監督研發過程，這樣新藥產業才有希望。否則等大陸法規完善後，所有廠商都將跑到大陸去研發。因為現在大陸在自貿區與海南島，已大力開放新藥研發項目及人體實驗，只不過是醫療環境、醫療品質和醫療人才不如台灣而已。因此企盼政府把握時機、創造契機、掌握優勢，創造另一個有機會成為潛力明星的幹細胞產業。