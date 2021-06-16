高端解盲，「利害相關人士」大喜，動作頻頻。某週刊報導，菲律賓衛生部食品藥物管理局來函表明，希望能直接採認台灣的EUA標準；只要國產疫苗順利通過我國EUA審查，到時可不需再進行三期臨床試驗，直接在菲律賓施打。中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥被問到此事時，證實高端和聯亞確有個別尋找在海外合作試驗的國家。至於「是否有國家表明比照我國EUA，會再請食藥署了解。」

這則報導，一看便知是假新聞。目前，菲律賓施打的疫苗已有科興、AZ、輝瑞BNT和俄羅斯的Sputnik-V，何須從台灣進口？菲國總統杜特蒂連川普都不甩，怎會放著國際認證的疫苗不用，反倒接受台灣EUA標準、未經三期臨床試驗的疫苗？無怪，陳宗彥發言見報不久後，菲國總統府便嚴正否認上述假新聞。

此案，副指揮官陳宗彥的答覆，很詭異。

首先，高端、聯亞都與指揮中心簽下500萬劑疫苗採購合約，內線交易傳聞甚囂塵上。瓜田李下，副指揮官怎可透露「商業機密」，為國產疫苗股價加油添醋？

其次，6月10日高端解盲當天，食藥署匆忙公布的EUA，已遭專家質疑是為高端量身裁衣，而所謂橋接免疫取代三期臨床，更屬無稽。這樣的EUA，他國豈會囫圇吞棗地接受？陳宗彥的答覆，外宣轉內宣，不無為7月份食藥署審查高端解盲，超前部署之嫌。

疫調，查足跡。內線交易炒股價，媒體和官員的「足跡」不能不察。

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