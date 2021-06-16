台灣國防部公布中共近日出動28架次軍機擾台，或有回應G7政治效應之說，引發國人擔憂。不過，更接近真實區域情勢的研判，解放軍此舉恐怕與美軍最新動態的解讀有關。

綜合媒體報導，美軍太平洋艦隊派遣包括「夏洛號」巡洋艦、「哈爾西號」驅逐艦在內的「雷根號」航母打擊群，6月14日經由巴士海峽進入南海活動，15日航經南沙海域期間共軍先後派遣運8反潛機、組織多批各型機組，研判進行模擬攻擊航母打擊群演練外，中共海軍也依慣例派遣054A型飛彈護航驅逐艦予以監視。

美軍雷根號航母為隸屬美國太平洋艦隊第七艦隊，駐地設在日本橫須賀軍港。本次該航母打擊群，由駐地經西太平洋、巴士海峽、往南沙活動，繼續前赴中東地區，欲接替目前在地區執行任務之「艾森豪號」航母打擊群，以及後續美軍撤離阿富汗的支援任務。

共軍於14日首先派遣運8反潛機，於台灣西南空域進行掃海與反潛任務。15日依據共軍想定、編組、機型、航跡等進行研判：

首先，前幾年我國防部網站，均會呈現共軍轟6機繞台時，掛載具射程2500公里之長劍20空對海巡弋飛彈（現在均提供同型機圖片），對航母與大型作戰艦威脅極大。因此，依據中共空軍戰略指導「空天一體，攻防兼備」及「近海防禦」戰略要求，研判共軍先後組織，二批轟6機群由巴士海峽往西太平洋航線，係模擬攻擊航母，或航母戰鬥群周邊大型護衛艦。期間殲16機4架擔任掃除第一波海空機艦目標，另遠干機則進行海空域戰場環境電子戰。

其次，共軍殲16機10架與殲11機6架，乃分別擔任警戒與伴護及海空戰鬥支援，轟6機群與後方空警500機2架。其中空警500機依據機型與裝備特性，可對攻擊機群與支援機群之戰、轟機的部署，分高低層、批次、不同機型與戰場功能等，進行海空聯合之作戰管制（依慣例，推判海軍應有海上監視艦於附近海域）。

最後，本次與前幾年共軍轟6機群繞台不同，較為特殊之處是以往共軍進行繞台或因應美航母戰鬥群時，海空軍之航空兵戰鬥兵種（指殲擊機或蘇愷戰機）沒有全程伴護轟6機群執行任務；本次首次發現殲16機群隨轟6機群進入西太平洋之第一島鏈邊緣，可見中共在戰術的運用上已經展現自信心。未來，研判此類型態組合，將逐漸增大、增強，展現共軍近海防禦戰略，阻止外國勢力介入台灣問題，以及維護主權領空領海之堅強決心。

後續我方關注的焦點，需注意空中加油機的組建發展與戰機出島鏈進行遠航訓練並執行空中加油之運用等情事，這是我層峰必須嚴加思考的層面，絕非特定學者指稱，這類戰術演練僅止於國際政治意涵大於軍事作為。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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