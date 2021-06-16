七大工業國家於6月11日，在英國康沃爾舉行峰會。七大工業國家為美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本等。這次會議後的聲明，正如美國所期望的「呼籲中國大陸尊重人權，平民基本自由，特別是新疆的情況以及《中英聯合聲明》中所載的香港的權利，自由和高度自治」。更重要的聲明之一，「我們也強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸問題應用和平方式解決」，同時聲明也表示對東海和南海局勢的關切。

關於台灣海峽和平與穩定的問題，最近美國強烈表達了深度的關切。事實上，兩岸問題目前是困在民進黨不接受九二共識，再加上利用香港的「反送中」，在台灣製造反中抗中的氛圍，凝聚它的群眾基礎。客觀來看，兩岸基本上沒什麼會令人擔憂的緊張變化。

七大工業國家開會之前，日澳2加2會議於6月9日發表了外交及國防部長的聯合聲明。首次將「重視台灣海峽和平與穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」，列入聯合聲明。今年4月，日本首相菅義偉訪問美國時，與美國總統拜登在會談後所發表的共同聲明，首次正式揭開日本對台海局勢的關心。但菅義偉強調的是「敦促和平解決兩岸問題」，美國要的是「重視台灣海峽和平與穩定的重要性」。因此，日美兩國對於台灣海峽的論述，可以說是各自表述！

此外，今年5月舉行的七大工業國的外長會議，也提到台海穩定的重要性。美國白宮國家安全會議印太協調總監坎貝爾6月8日表示，「美國將通過一系列步驟保持兩岸穩定，包括宣示明確戰略目標，信守《台灣關係法》，以及讓印太盟國認定台海穩定的重要性，美國也將協調一致行動，保持穩定。」美國前任總統川普政府國家安全顧問博明6月8日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會時表示「台灣面臨的危機越來越大」，他在書面正式建議美國國會與國防部，應盡快加倍撥款，阻止共產黨武力脅迫台灣。國防部必須維持能阻止中國武力犯台，造成既成事實的無力。

20年前，美國入侵伊拉克和阿富汗，包括敘利亞，美國布朗大學沃森關係和公共事務研究所表示，美國耗費了5.9兆美元，死了國際聯軍3500人。美國今年就要從阿富汗撤軍，阿富汗的塔利班看來又要捲土重來和政府對抗。美國20年來對伊拉克和阿富汗戰爭，確實大幅度提升了美國的軍事力量。現在美國沒仗好打，但是超強的軍事力量仍然是要維持。此外，中國大陸的國防力量越來越強大，現在已可以自由進出所謂的第一島鏈。於是美國就必須製造一個新的假想敵，那就是中國大陸。

美國人的基本策略就是要台灣當局不斷地去捅大陸的馬蜂窩，因此，反中抗中，自然受到美國人的支持，搞得好像中共隨時會到台灣的淡水河口。美國軍艦更是不定時在南海周遭進出，逼著中國大陸也得有相對行動。於是美國向全世界宣布，台海面臨北京政府的威脅，我們要支持台灣有能力抵抗中國大陸的武力。因此，美國民粹的川普總統和傳統的拜登總統，目標是一致的。美國稱霸世界和維持美元通用世界，就必須有一流的軍事力量支撐。台灣民進黨當局正好靠反中抗中上台贏得選舉。因此甘願做美國人的馬前卒，因為這樣可以保住綠色政權永續經營。於是和美國人一起搞台海不安定的把戲。

此外美國在南海的軍事行動，希望東南亞國家能配合演出。無可奈何事與願違，沒有一個國家想無緣無故和北京政府過不去，因為中國大陸也從來不和這些國家惹出爭端。

美國人從第二次世界大戰後，成為世界超強國家。經過數十年的冷戰，拖垮了蘇聯。但是美國人喜歡塑造它是民主陣營的共主，明明它說了算數，也要找人背書和支持。現在拜登總統的手段比較傳統和細膩，他找日本、韓國、澳洲、印度等國來背書，現在又找七大工業國家領袖支持，目的也是一樣的。美國想對國際表示，因為中國已構成世界和平威脅，所以美國與盟國將團結一致，全方位地抗拒和阻止中國大陸的崛起和發展。事實上大家心知肚明，特別是歐盟26個國家，中國大陸什麼時候威脅過他們？

總之，拜登總統現在正在收拾民粹總統川普喊出「美國第一」而得罪和失信於盟國的殘局。拜登必須藉由表面的整合而塑造美國老大哥重出江湖的意願，按規矩梳理彼此的矛盾，但是條件是要配合美國制約中國大陸。日本，因為地處東亞以及歷史的因素，與中國和美國的關係，都非常緊密，甚至包括了台灣的關係。日本必須做好和中國大陸的關係，因此，日本一直強調「敦促和平解決兩岸問題」，日本肯定是不希望兩岸發生軍事衝突！也不希望美國用武力介入兩岸問題。台灣當局也應當要理解到美國和盟國強調的是「台灣海峽和平與穩定的重要性」。

因此台灣政治體系的任何改變，都將破壞台海的和平與穩定。台灣人民更應清楚，你們還願繼續追隨民進黨反中抗中，造成台海情勢的緊張和破壞台海的和平和穩定嗎？這種發展情勢，日本人不喜歡，美國人也許喜歡，歐盟不在乎。未來，台灣當局的政策如果不改變的話，將不得不面對殘酷的現實壓力。

如果這次3位美國參議員來台灣虛晃一招， 說要給台灣的75萬劑疫苗，大家都以為隨專機送到台灣來。結果卻是寄在世衛組織，等待被台灣當局凌遲和侮辱的譚德塞簽字配送！真的是情何以堪？我們還看不清楚自己的角色份量嗎？還要自己粉臉騙自己嗎？台灣人再不覺醒，最後也只有被美國人在利益安排下出賣的命運。

（作者為中華戰略學會研究員）

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