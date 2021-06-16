值此新冠疫情三級警戒滿月之際，國內確診累計已逾13000餘人，死亡人數470人。然因疫苗嚴重不足，致廣大民眾惶恐不安，爭搶施打疫苗實屬人情之常！

台北市好心肝診所被爆6月8日深夜為不符法令所定順位者施打疫苗，旋遭柯文哲市長令科行政罰鍰200萬元。診所實際負責人許金川醫師於6月10日晚間接受檢調傳訊，至翌日凌晨2時始歸；此事引發社會議論。然而，新聞媒體所謂「特權施打疫苗」云云，既不涉金錢上之不法利益，至多只是可能會排擠其他同順位者的施打時機而已；依法尚與刑責無涉，檢調又何須介入？

中央流行疫情指揮中心於4月29日發布訊息指出，自5月3日起，將診所之所有「非醫事人員」及其同住者，納入本階段公費疫苗開放對象。並且公開呼籲：接種疫苗可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，符合公費疫苗接種對象之民眾應踴躍施打。

由此以觀，有關該「實施計畫」所定的接種疫苗順序類別，其實是有階段性考量的，亦即得視疫情及社會狀況隨時調整。至於所謂「非醫事人員」及其同住者，依倫理法則應也有定義解釋的彈性空間。

以好心肝診所的案例而言，其延續肝病防治學術基金會「視病猶親」之宗旨，從事醫療公益事業，故與一般地方診所的規模及經營理念容有不同。長期以來為全國偏鄉民眾作肝病篩檢，迄今嘉惠60餘萬人，去年且獲「世界金氏紀錄」的正式認證；此乃公眾週知之事實。故其向台北市政府衛生局申請取得疫苗所施打之對象，縱令在「非醫事人員及其同住者」定義範圍非無檢討空間，畢竟出於公益善心考量；衡情度理，顯無惡性嚴重之可言。

況且，在法理上，本件情形是否合於刑事法上「緊急避難」阻卻違法之概念，也值得斟酌。良以目前的國內疫情，死亡個案已經有「死得太快」、「死得不明不白」、「死得太年輕」三大可怕現象！從而，現行刑法第24條所定「因避免自己或他人生命、身體之緊急危難，而出於不得已之行為，不罰」，在有關疫苗接種的順位爭議中，執法者何妨據以從寬處理；亦可避免司法資源的浪費。

總之，在疫情沸沸揚揚的當下，可謂「同島一命」！盼望政府盡快爭取疫苗，足量供應全民；國人也能彼此相互體諒，以期早日度過難關。

（作者為中華人權協會名譽理事長）

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