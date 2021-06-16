第四屆監察委員任內，曾聽陳長文教授提到司法記者江元慶有一本《流浪法庭三十年》，可以看看。這是一這本記述3位銀行職員被告，因押匯刑事案件涉訟30年，到垂暮之年才獲得無罪確定判決的故事。當時我立案調查。確認這種不負責任一再延宕羈押的未決案件是不公義的事，對司法院提出「調查報告促請注意」也就是俗稱「小糾正」之方式提出糾正。

在監察院完成調查，對司法院提出報告半年之後，司法院成功提案制定了《刑事妥速審判法》。對司法院進行案件流程管理、刑事判決書狀送達、刑事案件上訴不具理由之任意駁回等，均發生相當督促作用。

5年前男子湯景華因消費糾紛引發傷害案件，因不滿判決結果，竟到和他有爭執翁姓男子住家樓下，放火騎樓停放的機車洩憤，卻引燃房舍，將翁家屋內6人因逃生不及而致死。他被4度判處死刑，目前仍在最高法院審理中。該案歷審爭議不斷。依《刑法》第175條放火燒燬他人所有物，致生公共危險者，處1年以上7年以下有期徒刑。縱火燒機車就是該當此罪。

然而，湯某縱火燒機車卻引燃了住屋，就被論及第173條，即算是第2項之失火，也非第1項放火燒燬現供人使用之住宅，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。但是湯某蓄意燒機車，卻因困住了翁家6口致死，依想像競合犯的規定，將縱火燒機車，跳躍到放火燒住宅，再依間接故意跳躍到殺人。輕率認定燒機車即等同於故意殺人，如此連跳三級而論斷故意，真不知道這些法官是受了哪一位法律系教授的教導啟發。

湯景華於105年3月犯案，隨即遭到逮捕羈押，新北地院於105年5月19日起執行羈押，迄今期間已超過5年。依《刑事妥速審判法》第5條規定，審判中之羈押期間，累計不得逾5年。羈押期間已滿，仍未判決確定者，視為撤銷羈押，法院應將被告釋放。《速審法》不分被告所涉罪名輕重一體適用，5年是羈押期間的上限。《速審法》是《刑事訴訟法》的特別法。《速審法》5年羈押期間的限制，優先於《刑事訴訟法》得依職權延長羈押的規定。法院裁定逾越《速審法》5年羈押期間繼續羈押，便是枉法裁判。

有追訴或處罰犯罪職務之公務員濫用職權為逮捕或羈押者，《刑法》125條法有明文。《刑法》124條有審判職務之公務員為枉法之裁判，亦有規範。法官依法審理案件，怎可濫情於正義魔人，任加法所不許之責罰於被告？就此案件而言，固然6人喪生火海其情可憫，但是被告應負之責任，仍依證據認定與法律之規範，論罪科刑。

監察院人權委員會後，夸夸於人權保護再進一程，但未見具體案件之成果。《刑事妥速審判法》得力於監察院調查報告而受立法，今日社會殷切盼望司法正義，職司人權之監察諸公能不踴躍？

（作者為第四屆監察委員）