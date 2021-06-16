根據美麗島電子報甫發表的「5月國政民調」，民眾對各政黨的好感度調查發現，民進黨的好感度滑落到42.0%（下滑5.3%）、負向評價47.3%（上升6.4%），但國民黨的好感度卻沒有太大的變化，好感度31.5%（上升0.1%）、反感度53.1%（下滑0.4%）。

從新冠肺炎爆發以來，作為最大在野黨的國民黨一直處於尷尬狀態，在今年5月15日以前，政府防疫成功，在野黨也只能「順時中」，5月後因為諾富特出現破口造成疫情大爆發，國民黨也礙於防疫救災紓困優先，對執政團隊不敢苛責，讓民眾看不到國民黨在疫情中的角色。

如果說國民黨甚麼都沒做也並不公允，5月底國民黨中央與14個執政縣市召開「共同防疫聯盟」視訊會議，會後黨主席江啟臣提出4大主張，呼籲蔡政府「要紓困挺地方」、「發現金渡難關」、「挺防疫要疫苗」、「開大門納善意」。但國民黨提出的政策，卻被批評與民眾距離遙遠且無法持續，總讓人覺得為反對而反對。

「忠誠反對黨」一詞出現於內閣制的英國，「忠誠」一詞表明，雖然在野黨可能反對現任內閣的行動，但仍然忠於政府權力的來源；因此即使在疫情期間國民黨不必擔心做個「反對黨」，但要記得始終忠於權力來源——人民即可。因此在現在疫情逐漸緩和，甚至即將進入後疫情時代，國民黨更要思考在未來要如何發揮忠誠人民的正面力量。

我認為國民黨至少可以做以下幾件事情：

一、成立防疫影子團隊，對政府提供相關意見同時監督預算：建議國民黨可邀集公衛、醫療及財政等學者專家組成防疫影子團隊，從民眾的角度，針對政府的防疫計畫或措施提供具體針砭以及建議作法，同時對於防疫預算落實監督功能。

二、盡速且深入了解醫療系統醫護人員需要什麼樣的協助：在藝人賈永婕集資捐助捐贈救命神器HFNC後，朝野才真正關注醫護人員欠缺防疫物資問題，國民黨應積極透過醫療系統，隨時瞭解各地區醫護人員缺乏的物資，透過國民黨發動捐助，以協助醫護人員維持一定醫療量能。

三、了解確診者和亡故者家屬需要什麼樣的協助：根據媒體報導，近半數染疫者出現「急性壓力症候群」，他們被指責傳染給親友、被不認識的人丟垃圾，甚至有人出現想不開的負面情緒，國民黨應該蒐集相關資訊，邀集心理諮商人員，組成諮商團隊，協助他們度過心理低潮。

另外，也可透過國會議員，為確診者和亡故者家屬提供必要的經濟協助。

四、收集相關疫情故事，協助整理疫情記錄：在行銷研究中發現，感性訴求是最能夠打動人心的，國民黨應該透過地方黨部邀集地方社區及文史工作者，協助醫護、救災人員、確診者及家屬做相關田野調查與記錄，疫情過後讓民眾記住疫情的教訓，同時為日後可能發生類似事件作借鏡。

五、收集各產業界問題，提出政策建議，在疫情穩定前後提供協助，使產業界度過難關：這波疫情對傳統產業及服務業衝擊很大，除了現階段的政府紓困上有許多待補強措施外，後疫情時代需要更多能讓產業早日恢復元氣的政策，作為一個忠於民眾的在野黨也應該多提出具有正面幫助的政策建議。

前台中市長胡志強常說，從政者要「任勞、任怨、任謗」，儘管在野黨在提出建議時，常常被網軍批評是在扯後腿，但如果在野黨一切出發點本於忠於民眾，就不必怕辛勞，不必怨天尤人，更不必擔心惡意誹謗，期待歷經疫情洗禮後，國民黨能脫胎換骨，成為一個更稱職的在野黨。

（作者為退休大學教師）

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