1919年民國剛啟，中國一片混亂，一次世界大戰後巴黎和會上有關山東問題的決議導致了著名的「五四運動」，同年思想家陳獨秀明白揭示新文化運動的二大基本原則──「德先生」（民主，Democracy）和「賽先生」（科學，Science），他認定只有這兩位先生，可以救治中國政治上、道德上、學術上、思想上的一切的黑暗。

時間快轉到2021年的台灣，100多年後，這兩位先生是否已經健壯存活了，還是仍在虛無飄渺間呢？

「德先生」最需要「賽先生」的精神和支持，但觀察政府這次對疫情的處理，顯然在很多地方缺乏「賽先生」的精神，例如以疫苗的研發來說，科學上訂有嚴謹的研發步驟和各期的實證程序，但國產疫苗在只做了幾千人的二期實驗之後，就要申請緊急使用授權（EUA），萬一政府也給它通過，置「賽先生」於不顧，「德先生」難免蒙羞。

再看這次疫苗的分配，如果這次疫苗施打的目標是年長者，那麼政府可以算出以疫苗的數量，到底全國有多少年長者可以施打，然後依據這些年長者的居住地來分配各縣市疫苗，這樣自然全國統一，不會有「同老不同命」的混亂現象。有這些「賽先生」的好方法不用，疫情不嚴重的還多分配疫苗，難怪會被批評。

「賽先生」很重要，但「德先生」更需要一位「穿先生」（透明，Transparency），沒有「穿先生」，「德先生」做事為所欲為，無法監督，一定短命，這就是為什麼各個民主國家都需要很多「資訊公開法」的緣故。

同樣的看看這次有關疫苗的問題，就存在很多不透明的地方，例如當初疫苗的代工為何破局？陳時中還在立法院證實，去年AZ藥廠曾想請台灣代工生產3億劑疫苗，但「有人不太喜歡這樣」，這「有人」是誰？有這麼大的權力？

再來是疫苗的採購。去年8月，前行政院長林全的東洋製藥與德國總公司談妥，打算買進3000萬劑BNT疫苗，當時官員們在記者會上意氣風發，但最後為什麼破局？誰在搗蛋？政府雖然甩鍋大陸，但也請拿出證據，另外還有民間想要自行採購疫苗，往往也是重重阻礙，讓人望眼欲穿，到底是不准買還是買不到？原因何在？這些都是因為缺乏「穿先生」，才讓政客或商人可以黑箱作業而不負責任。

「賽先生」讓政府的做事有科學的依據，不會只憑個人好惡辦事。「穿先生」讓政府做事不會有黑暗面，全民可以監督，不容易做壞事。「德先生」沒有「賽先生」和「穿先生」的幫忙，民主容易變質，政府不是專制就是無能，人民也就受苦。

1915年，陳獨秀在新發行的《青年雜誌》創刊號對青年提出6點要求：「自由的而非奴隸、進步的而非保守、進取的而非退隱、世界的而非鎖國的、實利的而非虛文的、科學的而非想像的」，沒想到100多年後，我們還是需要對老百姓提出同樣的呼喚，100多年來，我們思想有進步嗎？

（作者為大學教授）