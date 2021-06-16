11日蔡英文總統接受綠色和平電台訪問時表示，台灣政府向阿斯特捷利康訂購1000萬劑AZ疫苗，這批疫苗主要在泰國生產，但「現在泰國的疫情比較嚴重，就優先把疫苗給泰國用」。13日中央社駐曼谷記者報導了此事。泰國政府回應，曼谷當局並未阻擋疫苗出口，政府發言人黛蘇麗在推特發文寫道：「泰國並未阻擋阿斯特捷利康出口。這是由製造商負責管理的事。」

眼見蔡英文遭泰國政府打臉，13日深夜自由電子報趕緊引述泰國新聞粉專「泰譯聞」的說法，試圖為元首解圍。自由引述蔡英文在電台受訪的全文「供應台灣市場的這個大廠叫AZ這個疫苗，主要是在泰國生產的，現在泰國疫情比較嚴重，所以『他們』優先把疫苗給泰國用。」接著，引述「泰譯聞」指出，蔡英文訪談中的「他們」很清楚是在說AZ，但是不少媒體報導時，變成「泰國優先把疫苗留給國內」，主詞整個從「公司」變成「國家」。並埋怨路透社轉報導時，下的標題造成誤會。

蔡總統接受綠色和平電台專訪，她所說的每一句話都代表國家發言。因此，路透標題用「Taiwan Says」完全無誤。其實，造成這場國際風暴的真正關鍵在於，第一，究竟是誰告訴蔡英文AZ疫苗卡在泰國出不了貨？第二，總統御駕親征，接受一個地方電台主持人專訪，總統口中的「他們」，當然是指涉泰國政府，而非藥廠。以總統之尊，責備泰國藥廠，豈不是真正是降尊紆貴了。第三，為什麼蔡英文要代替疫情指揮官陳時中去談疫苗遲遲不到貨的問題？是為指揮中心遮羞諉過，還是意圖透過大內宣轉大外宣，將責任轉嫁國外？

此案還暴露了其他的問題。首先，第一批11.7萬劑和第二批19.92萬劑AZ疫苗，是COVAX分配的，由南韓發貨；第三批124劑獲贈的AZ疫苗是日本代工廠製造的；我國下訂的1000萬劑AZ疫苗，卻又是由泰國代工廠出貨。代工廠生產的疫苗，也算是原廠疫苗嗎？

其次，既然AZ在日本、南韓和醫療生技產業較台灣落後的泰國都有OEM廠，顯然AZ疫苗生產並非難事，數量也可控。可見台灣當初拒絕為AZ代工的理由，有貓膩。而我們下訂的1000萬劑AZ疫苗，究竟是直接向原廠、還是向泰國代工廠下的訂單？還是原廠將訂單轉送泰國代工？政府屢屢說疫苗簽約下訂，如今疫苗遲不到貨，問題究竟出在原廠還是代工廠？

第三，日本、南韓、甚至泰國迄今都沒有打不到疫苗的窘況，偏偏人均GDP高居全球第27名的台灣無疫苗可打，仰人捐贈鼻息，還得向泰國下單進口。蔡政府應為而不為，可為而不為。落得最後，總統親自操刀怪罪他國，鬧出這般笑話，可悲至極。

蔡政府抗疫全靠大內宣和大外宣，一旦有事，網軍側翼、姓黨媒體蜂湧而上，為主子甩鍋卸責。無奈，這些圍事的文化流氓，成事不足，敗事有餘，頻添紛亂。也因此，繼泰國打臉後，菲律賓也老實不客氣地反擊台灣媒體和副指揮官的胡說八道。

謊話、幹話說多了，疫苗拿不到國際認證，卻先拿到了《時代雜誌》譏評為吹牛大王的國際認證。

（作者為資深媒體人）