正當中共緊鑼密鼓籌備建黨百年大慶之際，在歐洲大地上，由美國總統拜登主導其事，也敲鑼打鼓籌組制中大聯盟。儘管G7、北約、歐盟內部仍有分歧，但對於中國強勢崛起衝擊既有國際秩序有著共同的憂慮，亟思以集體力量予以遏制。

百年前美國登上世界霸主地位，與先已稱霸的歐洲國家在全球橫行無忌，包括中國在內的非西方國家則積弱不振，任人宰割。在救亡圖存的大潮中，中共應運而生，採急進而激進路線，不到30年就奪取政權。走過百年崎嶇路，如今朝高峰攀進，激起以美國為首的西方國家強力抵制。

在西方稱雄200年之後，歷史邁向「東升西降」的走勢，世界秩序逐漸從美國主導下的單極霸權體系轉型，以歐美等西方國家為中心的世界趨於衰落，迎向非西方世界全面崛起的新時代。雄心勃勃的中共相信中國能夠開創嶄新的發展模式以及非霸權主導的世界新秩序。

世界體系近十年來加速分化，一邊是實行民主制度的國家，主導塑造了自由主義國際秩序，另一邊則是實行社會主義的中國以及半套西方制度的後進國家。習近平在世界體系分化過程中發揮重要作用。一方面是他主動形塑，另一方面則是美國針對他引領中國強勢崛起對世界既存秩序的威脅，進一步切割國際關係。習近平巨大的身影儼然成為國際舞台與歷史發展的關鍵性人物。

中國的再興對世界構成全面性和根本性改變的潛能，勢將撼動美國主導的自由主義的國際秩序，拉抬非西方世界的全面崛起，加速全球二元化格局的出現。這給習近平「平視世界」畫下路線圖。為了厚植挑戰實力，中共「十四五」規畫出台，其中的製造業強國願景增添了他自信的底氣。中國也率先進入後疫情時代的經濟發展，在控制疫情、復工復產以及實現經濟正增長之後，已邁向新的征程。

新的征程上首先撞見的是強大的美國，但習近平已橫下心，決迎戰美國發動的戰略性對抗。經過精神武裝後，他抗美的核心思想在於「已經可以平視世界的中國」，不再遵守美國制定的國際規則，不再承認美式的民主人權自由價值觀，宣告中國式價值觀將與美國分庭抗禮，中國也將制定國際規則挑戰美國的主導地位。然而，中國堅持自我價值觀的強悍立場直接幫助美國拉幫結盟共抗中國，從歐盟、五眼聯盟到印太四角中的印度、日本、澳洲等，都被進一步推向美國一方。

美國盼與歐抱團合作抗中，向來聚焦俄羅斯的北約，首度在峰會公報點名中國大陸：「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰。」為了應對中國的系統性挑戰，美歐國家將共同利益與意識型態裹在一起，畫出價值觀的界線，圖將合作擴展到地緣政治以外的面向，對涉及價值觀和國際規則的國家而言，也將使它們把合作擴大到地緣政治上。

習近平領導的中國對於歐盟制裁絕不示弱，其官方媒體立即以「起底7國集團：搞小圈子，為一己私利搭台唱戲」為題發表評論，指控G7為自己的「小集團」牟取私利，而美國更為了維持它在西方已開發國家的主導地位「極盡打壓之能事」，「自私霸道毫無底線」。西方國家數百年來的「自私霸道」至今未變，但世界大勢已然改變，百年中共走上擂台挑戰百年霸主。