日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗，日昨由75歲或是85歲以上長輩率先施打。儘管各地方縣市長提醒長輩按預定時間到接種站即可，然而由於疫苗數量太少、民眾擔心打不到，還是有不少年長者提早到達，現場人滿為患，眾多高齡長輩在烈日下大排長龍，一等2、3個小時，又熱又累，飽受折磨。

總統蔡英文日前在直播中提醒老人家，一定要去打疫苗。很多人聽了只能苦笑，蔡英文是在練什麼肖話！現實是疫苗嚴重不足、夠資格的人搶著打都來不及了，哪需要她催促？

說起來還真是讓人感傷。這批AZ疫苗是日本人不要的，卻被台灣人視為珍寶，人人爭先恐後，優先施打名單幾經調整，甚至還出現未能依各縣市人口數及確診人數公平分配的現象，引起紛紛擾擾的爭議，至今未休。

由於疫苗太珍貴了，疫情指揮官陳時中只好一次分一點，接下來針對高風險和中高風險等熱區，再多發個10%、5%之類的。當然，無論指揮中心怎麼分配，朝三暮四、朝四暮三，疫苗不夠就是不夠。

或許此情此景令日本人心生悲憫吧！日本外務大臣茂木敏充日前表示，正在檢討繼續提供台灣第2波疫苗。對此，民眾不禁熱切翹首企盼。

截至目前為止，蔡政府之前公開表示已下單購買、甚至連訂金都付了的疫苗中，第一、第二季竟然只來了87.66萬劑，相較於行政院長蘇貞昌所承諾的2000萬劑，到貨率僅有4.43％，而剩下的疫苗何時可以送到，指揮中心的說法也是一變再變。

如今台灣已從所謂的防疫模範生，走到了疫苗國際乞丐的淒涼景況，到底還要仰賴多少人施捨，台灣人才有機會可以施打到疫苗？這個沒路用的政府實在是太對不起台灣人了！