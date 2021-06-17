參謀次長劉斐於6月中視察東北後述稱：東北原有六個軍(按：增周福成第五十三軍一個軍)。去歲(1946年)計劃僅保長春、瀋陽、彰武一帶，以戰略守勢行戰術攻勢，集中力量，爭取主動，以打擊共軍。乃熊(式輝)、杜(聿明)貪當時之利，攻略安東、永吉，嗣受共軍反攻，損失約六個師(三分之一)。繼又受四平街等處之圍，損失又約五、六個師(不到二分之一)。

劉之報告，似欠正確，攻略安東、永吉，可能是參謀總長陳誠去歲到瀋陽傳達的「南攻北守，先南後北」的作戰計劃。

國民黨元老張繼、齊世英、鄒魯及孫科等，在6月18日的國民黨中央政治委員會會議上紛紛發言，對東北局勢表示極度悲觀。各人發言節略如下：

張繼：現在真是江河日下，今日並非不信總裁(蔣)；不過派往東北軍隊都是精華，這種精華消耗到不精華。將如何?我們不能盡恃命運，到北方不保，恐南方亦難保。到那時又將如何?莫非真如總裁常說我們要做白俄麼!又聞孫立人頗能軍，何以杜(聿明)長官撤之?

齊世英：東北果至圍瀋陽，恐長春、四平街更無法保守。現在東北之國軍精華，已多空額而漸疲弊，而共軍則日得蘇聯援助，久之恐真應了張溥泉(繼)先生話。

鄒魯：我們能抗日而不能打共，全因不恐日而恐蘇；因恐蘇亦必恐共。我每談共匪必須打，旁邊即有勸我留點餘地吧!可證人心已死。

孫科：勦共最少必有兩個把握，之一即美國助吾人勦共，蘇聯不助共匪擾亂。今可明確的認識美國不助我內戰，而蘇聯確切的助共叛國。因此，我們勦共決無把握，此一年前吾人所判斷者。現在大連不能接收，而接亦必須文人。且正完全利用大連港運接濟共匪，亦即蘇聯不遵《中蘇友好條約》之一端。現在我們一日一日已不優勢， 此美國對我軍事批評者的話。但東北韓共軍十餘萬如何來的?外蒙、新疆兵如何來的?蘇不令他們來，他們敢來嗎?……所以如無美國援助我們的把握，我們勦共絕無把握；尤其是東北。所以應決心即撤出東北之兵，是今日使美國明朗化之最大最要辦法，即以退為進是也，且可撤歸以鞏固華北。

鈕永建認為：退出東北誠是一法；但太搖動軍心。最好事先將地方交給東北地方人士。(梁寒操則提議起用張學良，並主張將孫科之意見向美方試探，最後陳布雷請將是日所有意見轉陳總裁。)

蔣介石對以上諸人意見作何反應?在6月30日的中常、中政聯席會議上表示，認為中共的優點不在軍事，而是黨的組織和宣傳。國民黨的失敗，也就是組織和宣傳方面。因此，解決的辦法，先要從黨和團的本身改革做起，提議撤銷三青團，歸併於國民黨。

關於國際援助問題，必須自己有辦法，這是蔣對孫科的答覆；對鄒魯所言恐共問題，實以一下和、一下打，而致黨員煩悶，非畏共也。至此，會議主席孫科提出蔣之對共討伐令，請討論，發言者有賴璉、谷正鼎、戴季陶等，李石曾出示吳稚輝請代陳之函件，亦主討伐，最後結論關於厲行總動員，眾無異議。

孫科在6月18日的會中，提出國軍自東北撤退問題，會中無結論，次日蔣約王世杰與張群商討此事，意欲決定自東北撤退，囑司徒登雷大使告知馬歇爾國務卿。王力阻其議，認為「我軍仍應死守東北，不可撤退。倘竟撤退，則非待世界第三次大戰，東北不能恢復。且東北淪於中共之手，關內亦決無和平；我在東北部隊一經撤退，亦未必能再作戰。」最後蔣決定只向馬徵詢宜否撤退之意見。

馬歇爾態度極為冷淡，其電司徒登雷大使轉告蔣曰：「現余為國務卿，不能對東北軍事情勢作具體之建議。」駐美武官皮宗敢向蔣報告，謂「彼(馬)在中國失敗，不免倖倖於懷，因個人情感用事，不免影響其對華政策。」「彼等以我國情形不佳，故取旁觀態度。」

王世杰於9月赴美參加聯合國會議時，30日至華府晤杜魯門總統，談及滿洲問題之嚴重性，王謂有人建議中國放棄滿洲，以縮短戰線，此議中國人絕不能接受。杜氏表示彼亦絕不贊同此議。但魏德邁於7、8月訪華時，曾主張兩年前向蔣所提之建議，即將滿洲暫由中、英、美、蘇、法五國共管。其訪華報告書中，亦將此主張列入。美政府暫不肯發表魏之報告，則以此故。

蔣對魏之報告內容，亦有所聞，日記所感曰：

閱美《合眾社》所傳魏德邁對其政府之報告要點之消息，當近事實無疑。……美之對我態度與言行，凡有血氣者，莫不痛憤，其加我以侮辱之程度，殊難再事容忍，但一想及目前共匪在前，暴俄在側，昔賢勾踐在吳，臥薪嚐膽長期之恥辱，尚能忍辱，而我豈可以小不忍而亂大謀。

8月22日，「魏德邁對我政府首腦(似對蔣)之談話，無異嚴厲之訓詞，類於斥責裁判。」蔣氏深有所感曰：

魏德邁使團所加於我國者，為驕橫為侮辱，美國記者對我國之欺弱侮寡，對我民族之賤視，幾乎以我為其殖民地猶不如也。

魏德邁對華態度，素稱友好，此次變劣，似非偶然。彼亦主張集中兵力解決關內共匪，而對東北不妨暫時放棄。蔣不同意，以為「無東北，則華北無屏障。」理論固然正確，其力不足何!