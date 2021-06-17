▲天津著名地標－天津之眼。 圖：Shutterstock／來源

五月初的週末，忽然想找個地方踏青，因為不是小長假，所以只好找個近一點的地方遊覽。天津離北京近，且饒富歷史與各國文化色彩，絕對是我這生活在北京的台灣小資族的最佳選擇。二話不說，買張高鐵票，動身啦！

一大清早，搭乘高鐵從北京南站出發，還沒吃上幾口糖炒栗子和芒果乾，竟然就到達天津站了，整個路程不過耗時半個小時，北京與天津的來反距離再多一點，大概就是從國境之南的屏東到台北一次北上的距離吧！趕快收拾我的旅行包，出站了。

天津，古稱直沽，簡稱津，之所以名為天津，是受明成祖朱棣所賜的稱謂，即天子的渡口之意，其位列中國的四大直轄市，是中國北方最重要的沿海城市之一，佔地面積約莫一萬多平方公里，大概是台灣面積的三分之一，但是這裡的常駐人口卻有一千多萬，與北京一樣，是一個地小且人口密集的城市。

這裡是春秋戰國時期，燕國的所在地。也曾是宋遼兩國的分界，自隋唐時期開始，就是漕運的重鎮，一部在內地非常夯的電視劇《河神》，就是把天津作為故事的取材背景，而內地最有名的諜戰片《潛伏》，也有很大一部分的故事發生地點是在天津。因為天津在以前一直是北方對外聯繫最重要的港埠型城市，距離中國政治與文化中心的北京也非常近，是故一直擔任著北京橋頭堡的角色，也就有了天津衛此一說法。

以前的北洋大學堂，就是現在的天津大學，與周恩來總理畢業的母校——南開大學，是天津兩大交相輝映的名校。這裡也發生過國共內戰歷史上赫赫有名的平津戰役，真能說北京之所以可以免受戰火的侵擾，在各大戰役的摧殘下，北京有名的胡同、故宮和雍和宮等著名景點得以保存，很大程度上是因為天津做了替罪羔羊，大部分的炮火都只打到天津就收手了，我們也才有幸看到現在北京的這些歷史古跡。

1860年，清朝因無力抵抗英法的船堅炮利，只好接受外國人的要求，將天津開放為通商口岸，就此，天津成為英、美、法、德、日、俄、意、奧等九國的租借地，雖然這舉動無異於讓外國人掐住中國的脖子，使得中國在國防安危上更顯被動，但是也讓天津成為時下最摩登的城市之一，更有著小上海的稱號，夜晚的城市燈火通明，光影照射在西式建築的門樓上，顯得格外漂亮，於是大家也成其為北方不夜城，這裡已經成為一個融合東西方文化、結合傳統與現代建築特色之美，且包容性極強的城市。

這次的一日輕旅行，因為時間有限，我選擇去了幾個比較想去，且距離相對較近的景點，有五大道、古文化街、瓷房子、意式風情區、西開教堂、天津之眼、萬國橋（解放橋）、世紀鐘廣場、張學良故居、天後宮、顧維鈞宅、天津濱海圖書館，以及民園體育場等，還吃了天津特色的美食，如：嘎巴菜、天津包子、八珍豆腐以及炸糕，吃著道地的特色美食，遊歷在天津的各個名勝古跡之內，實在是非常愜意、倍感享受。

五大道是一個富有歐式風情的景區，這裡擁有2000多座花園式歐風建築，座落許多清末民初的名人宅邸，清朝末代慶親王愛新覺羅•載振、民國三軍副總司令張學良和國駐美外交官顧維鈞和的住所都在這裡，光是名人的舊宅就有三百多處，需要有個發現的眼睛，否則常常會被四周的美麗建築所吸引，然後就錯失了與這些名人故居合照的機會。

古文化街位於天津市的南開區，是以天后宮為中心點不斷向外擴散發展的一個景區，這個天后宮已有600餘年的歷史，因為天津有海河流經，也以漕運發家，所以一些信仰文化也和台灣一樣，這裡的人也會祭拜媽祖，以求出海順利、魚貨豐收等。有趣的是，這個天后宮還被指定為國家兩岸交流的基地，還可以看到一些有別於台灣廟會的活動，如：旱船、地秧歌和梆子等。

古文化街目前保留了許多天津老字號的店鋪，包含泥人張、魏記風箏，以及赫赫有名的狗不理包子。相傳狗不理的由來是因為店老闆的小名叫做狗子，他家的包子生意實在太好了，所以狗子常常忙到忘記給客人點菜，於是大家就叫他狗不理，漸漸地，這家老字號也成了天津的一大特色。這裡有很多天津道地的土產和手工藝品，如：果仁張、皮糖張、崩豆張和畫糖等，想要帶個伴手禮或是古玩回家的人們，這裡絕對可以滿足你血拚的慾望，至於像我這種喜歡吃美食的饕客們，也能在這裡嘗到天津的美味，如：麵茶、煎餅果子、麻花和豆腐腦等。

瓷房子是一座動用了無數私藏古瓷器、漢白玉石雕、水晶、瑪瑙、古董裝飾而成的法式建築。房子的牆上密密麻麻貼滿了精美的中國古代瓷器，庭院和樓內堆滿了古董，鋪天蓋地的瓷器古董常讓初到瓷房子的遊客眼花繚亂，整棟建築與座落在台灣高雄市的道教石頭廟看起來十分相似，只是這棟建築顯得更加洋氣些，瓷房子的圍牆由數百個民國時期和晚清時期的古瓷瓶壘砌串聯而成，名平安牆。房頂用古瓷片拼成的巨龍盤旋出「China」的圖案，巨龍後是碎瓷片拼出的2008年奧運主體育場鳥巢，如果對於瓷器有研究或興趣的朋友，這裡絕對不可錯過。

座落在天津市中心的意式風情區，擁有200多棟地中海風格的特色建築，每個十字路口都被改造成意大利的各種廣場，廣場上有各種歐式雕塑，梁啟超、袁世凱和馮國璋等名人的舊宅都在這裡，這裡夜晚的風景更美，各式餐廳開始運營，有西式的、葡式的、意式的、德式的、美式的、中式的、法式的，不一而足，這裡的酒吧也非常多，很多外國人都會來這裡吃飯、約會，如果單純想來聽歌放鬆的，點一杯冷飲，坐在露天的吧檯上，坐上幾個小時都沒問題。

張學良故居（又名少帥府），是我在眾多名人古宅中最印象深刻的一個，整棟木製房子被打造得美輪美奐，在民初時期絕對是帝寶級的豪宅，裡面有舞廳、酒吧、西式宴客廳、中式宴客廳、歌廳、兩個議政廳以及賭廳等，除此之外，還有張帥的專屬書房、陽台、趙四小姐專屬的會客室、張帥和趙四小姐的臥房等。可以在這裡感受張帥與趙四小姐的浪漫愛情故事，還能在這裡瞭解到張帥一生的經歷，包含西安事變，以及張學良被帶回台灣，在台北、高雄等地度過餘生的故事，也能去民園體育場看看以前張帥與趙四小姐常常幽會的地方，沒去過意大利羅馬競技場的朋友，可以現在民園體育場感受一下羅馬式圓形競技場的氛圍。

海濱圖書館是天津近來的一個新地標，也是熱門的網紅打卡點，被號稱是中國最美圖書館，雖然離市區的景點還有些距離，但是仍然能夠搭乘捷運到達，整座圖書館是依照海浪概念設計出來的，所以整個牆壁都是不規則的波浪形，而每個波浪都被畫成書架的模樣，而書架間被畫滿各式的書籍，整棟樓的外緣有個玻璃砌成的大眼睛，樓的中心是一顆非常巨大的白色圓球，很有造型感和現代空間感，網絡上更有人稱這裡就是讀書者的天堂，但是感覺來這裡拍照的人，往往比來讀書的人多的多。

西開教堂、萬國橋（解放橋）、世紀鐘廣場和天津之眼都是在在市區的幾個比較小的點。西開教堂富有中古世紀天主教教堂的建築之美，窗戶上的琉璃壁畫非常好看，在黃光燈照射下的牆壁外緣，讓整棟教堂顯得格外肅穆。而萬國橋則是海河上，僅存的一座可以兩側收起，讓船隻通過的橋樑。世紀鐘廣場就在天津車站北口出來的地方，可以作為來到天津第一個踏足的景點，由摩天輪構成的天津之眼也在附近，幾個點逛起來非常方便，不需要走太遠的路程，但奉勸情侶們來到天津之眼，還是在底下拍拍照就好，晚霞下的摩天輪還是非常漂亮的，因為據說乘坐上去的情侶們最終都會分開，所以情侶們在乘坐前還是先三思吧！

總的說來，天津的景點還是非常多的，而且每個著名景點的距離也都不遠，非常適合短期的出遊，也很適合帶著家裡的長者們一起來遊玩，打算天津一日遊的朋友們，建議選擇在這裡從早上待到晚上再離開，可以感受天津日夜的不同樣貌，如果有打算在這裡待得稍久的朋友們，還能去聽聽天津的相聲，遠近馳名的德雲社就在這裡，逛逛天津博物館、民國物語博物館、獨樂寺、大悲禪院和基輔航空公園等，都是很不錯的選擇，祝各位台灣夥伴們有個美好的天津行。（兩岸觀察員/現居北京）