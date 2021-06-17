2020年這場世紀性新冠肺炎疫情，讓我們強烈感受到全球數位化的浪潮銳不可當；這場世紀性疫情，成了數位化社會最大的推手，喊了數十年的數位化時代，經由這次疫情，加速推進到達數位化軌道，人類社會這次真正的邁向「數位世界」；但數位世界所需的環境建構，我們已超前部署了嗎？這場疫情，不論個人生活、企業經營、甚至國家治理，能更及時、更迅速、更有效反應和行動的，都是數位化做得比較好的企業、城市與國家；因疫情限制了國民的活動空間，但日子如何生活下去？日常生活用品依靠著強大的物流系統在維持，快遞人員和外賣商店的背後是數位化運營系統在支撐；中國大陸武漢市在面對對疫情時，為何可以那麼快下令封城？而歐美為何有所遲疑？關鍵就在他們當地生活服務系統是否已數位化。

數位化的邏輯模式是摩爾定律、網路效應、零邊際成本與指數級增長；數位企業資源，能創造極高經濟價值、增加極高的效率，但又使用了極低的社會成本；這是互聯網公司所以能創造美金兆元市值原因的邏輯，Zoom是這個邏輯最新例證；因新冠疫情，人們無法聚集開會，無法如過往到辦公室上班，Zoom提供了最符合公司繼續運營最佳工具；在2019年底，Zoom只有1000萬用戶，在疫情助推下，只花了三個月，就躍升到2億用戶，增長20倍；而2021年初又只花了三個星期，它的用戶數從2億增長到3億；所以說，世紀疫情是人類社會邁向數位世界的指標性事件。

歷史上任何一場全球性事件，不論它是一場天災，還是一次人禍，都會對人類生活、企業經營、國家治理乃至國際關係帶來巨大的改變；第二次世界大戰讓美國崛起，挑戰英國世界霸權地位，這次疫情讓美國面對世界崛起國家的挑戰；中國大陸在疫後提出了一個「新基建」政策，這場新基建的歷史意義，堪比1933年羅斯福總統在美國大蕭條時期宣示的美國交通基礎建設，也可以媲美上世紀90年代柯林頓總統宣示的「NII資訊公路」建設；中國的新基建可以看作是國家數位化基礎建設，這比「NII資訊公路」再上一層；「新基建」包括5G、人工智慧、物聯網、工業互聯網、區塊鏈等，共同構成建設數位化國家的基礎工具；拜登總統上任後於2021年3月31日發布一項「美國就業計畫」，將在8年內於美國基礎建設上投入2兆美元，其目的就在提升美國全球科技領導地位及創新優勢，以面對挑戰與威脅。

過去十年來，數位化工具的成熟發展，形成了世界經濟新的驅動力，資料取代石油成為驅動世界經濟發展的新能源；其中有五個最重要工具，解決了海量資料大規模、高效率、低成本的各項問題；一是互聯網（物聯網）：解決了收集海量資料的問題；二是區塊鏈：分散式資料庫、分散式總帳，解決了信任海量資料的問題；三是雲計算：解決了儲存和計算海量資料的問題；四是人工智慧：解決了使用海量資料的問題；五是5G：解決了使用海量資料的時間問題；量變引起質變，這幾項數位化核心工具的成熟，讓我們能夠輕易的得到和使用海量資料邁入質變。

施打疫苗形成集體免疫，已是目前全球抗疫防疫的共識；台灣因等待自製疫苗，造成疫苗缺貨、疫情惡化；需急起直追，盡快取得疫苗。目前政府雖同意全民施打疫苗由政府全額負擔（包括疫苗費用、健保手續費、注射費等），以加速全民施打，早日形成集體免疫，但這恐也是半年後的事。疫情突然升高，中小學、大專院校的遠距教學終於全面上線，疫情方興未艾，遠距教學已經是無可避免的事實與挑戰，教育部應思考從應急到長期常態的教學模式改變；遠距教學的難點：點名不易、個別學生學習狀態、缺課情況無法掌握；老師的需要：能將課堂管理、授課、評量等教育功能匯整在一個平台，是一站式服務、開放式互動平台，此平台是專為教學現場開發的；社會的期待：確實解決「沒停課卻停學」的根本問題；不知道教育部是否已有準備，規劃協助學校、教師、學生及家長們克服及解決下一代教育問題？

綜上所述，當人類歷史邁向「數位世界」，「資料」又將取代「石油」成為驅動世界經濟發展的新能源之際；數位世界所需的數位環境（5G、人工智慧、物聯網、工業互聯網、區塊鏈等），我們準備得如何？中國大陸在疫後提出了「新基建」，美國提出了「美國就業計畫」；我國網路速度與頻寬嚴重的不足，在這次疫情中更有感受；工商界無法應用網路維持正常的營運，教育界無法應用網路做好視訊教學，學生與社會自學人士也無法應用網路與老師互動學習；不論疫情還要持續多久，台灣數位環境亟待加強和改善。