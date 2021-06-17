由於澳門在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請無法獲批，澳門政府16日宣布暫停運作駐台辦事處。陸委會16日駁斥澳門政府此說，「刻意曲解協商事實、混淆視聽」。

陸委會與澳門政府，各說各話，應該相信誰呢？

這一周來，為了疫苗遲遲不到貨、以及國產疫苗緊急使用授權一事，台灣最高領導階層已經謊言獲罪了日本、泰國和菲律賓，連最親台的美國《時代雜誌》認為，台灣的防疫是全球最會吹牛的新冠肺炎防疫。國際形象大壞。

5月18日，港府宣布暫停駐台辦事處運作，港府不也先發制人地表示，與疫情無關，而是不想再和蔡政府玩了。可見，陸委會是多麼地顧人怨。

前幾天，德國之聲訪問了參加反送中運動後轉赴台灣求發展的香港青年，他們表示，當初的希望正逐漸破滅，有人甚至感嘆，覺得被蔡英文遺棄了。香港覺青當初不也是受到陸委會花言巧語的蠱惑，才移居來台的嗎？

關鍵還是在兩岸關係，如果蔡政府願意回到九二共識，一切問題都迎刃而解。只是蔡政府現在離憲法一中原則已經越走越遠，不願意回頭了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※